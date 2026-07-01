Przedmiotem analizy były zdjęcia satelitarne Planet Labs. To przedsiębiorstwo teledetekcyjne z USA, które obsługuje flotę miniaturowych satelitów obserwacyjnych Ziemi. Eksperci amerykańskiego serwisu NK News zauważyli, że w dziewięciu obiektach w Korei Północnej ruszyły jednoczesne prace remontowe.

Konkretnie chodzi o prace dachowe i "być może inne modernizacje". "Działalność ta jest rzadkim wizualnym dowodem na istnienie rozległej sieci zasobów i pracowników Kima, którzy realizują szybkie osobiste projekty, by zapewnić dyktatorowi i jego rodzinie luksusowy styl życia" - opisuje NK News.

Korea Północna. Prace w dziewięciu rezydencjach

Prace remontowe odkryto w przypadku dziewięciu rezydencji. Przeprowadzono je w obiektach Pjongjangu w dzielnicach Ryongsong, Kangdong oraz posiadłości Jindallae. Kolejne remontowane rezydencje znajdują się w Wonsan, Ragwon, Sinchon, Changsong, Thongchon oraz nad jeziorem Yonphung.

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Robotnicy zaczęli działać jednocześnie we wszystkich obiektach, między 30 maja a 2 czerwca.

W zestawieniu posiadłości szczególnie interesująca jest ostatnia z nich, nad jeziorem Yonphung, około 50 kilometrów na północ od stołecznego Pjongjangu. NK wskazuje, że prace są tam prowadzone mimo tego, że to jeden z najnowocześniejszych ośrodków Kim Dzong Una w kraju, który został zbudowany kilka lat wcześniej.

Co robi Kim Dzong Un? Remont czy dezinformacja?

Według serwisu istnieją dwie interpretacje prac remontowych. Biorąc pod uwagę, że nie zauważono działań w pozostałych ośrodkach rządowych na terenie Korei Północnej, można przyjąć, że remontowane obiekty to priorytetowe, ulubione posiadłości rodziny Kimów.

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Z drugiej strony zastanawia fakt remontowania stosunkowo nowej rezydencji. Dlatego druga wersja mówi o działaniach pozornych, które władze Korei Północnej organizują specjalnie, by angażować i dezorientować analityków z USA i Korei Południowej.