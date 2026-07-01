Glover przyznał, że choroba Alzheimera została u niego zdiagnozowana niedługo po otrzymaniu Specjalnego Oscara w 2022 roku. - W pewnym sensie pogodziłem się z tym. Jestem pewien, że wraz z postępem choroby sytuacja będzie się jednak zmieniać - mówił. Aktor dodał, że jego ruchy, mowa i pamięć uległy spowolnieniu.

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Legendarny aktor podkreślił, że bardzo ważne jest dla niego wsparcie rodziny. Jego córka, Mandisa, przyznała, że mimo choroby należy oddać jej ojcu głos. - Najważniejszym jest, by to on miał kontrolę nad swoim życiem. To naprawdę istotne. Najlepszy moment na to, by mógł mówić za siebie jest właśnie teraz - podkreśliła Mandisa.

Danny Glover choruje na Alzheimera. "Nie czuję, że to koniec"

W wywiadzie dla magazynu "People" Glover przyznał, że w "głębi serca wciąż nie akceptuje wszystkich aspektów choroby". - Są chwile, które wciąż przypominają mi, że nadal mogę coś zapamiętać. Są chwilę, których nigdy nie zapomnę. Nie czuję, że to koniec mojego życia. Nadal mam pracę do wykonania. Nadal mam córkę, mam przyjaciół. Chcę powiedzieć, że życie toczy się dalej - mówił.

Kariera Danny'ego Glovera trwała blisko 40 lat. Zagrał w około 170 produkcjach filmowych i telewizyjnych. Zadebiutował w 1979 roku w filmie "Ucieczka z Alcatraz". Największy rozgłos przyniosła mu seria "Zabójcza broń", w której wcielił się w rolę sierżanta Rogera Murtaugha. Zagrał także w filmach "Miejsca w sercu", "Kolor purpury" i "Predator 2". Został uhonorowany pięcioma nagrodami Emmy i czterema Grammy.

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W latach 1998-2004 Glover pełnił funkcję ambasadora dobrej woli Programu ONZ ds. Rozwoju, angażując się w globalne kampanie na rzecz walki z ubóstwem, chorobami oraz HIV/AIDS w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

W 2004 roku Glover został również mianowany ambasadorem dobrej woli UNICEF.

bp / polsatnews.pl