Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz spotkali się w środę w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa rozpoczęło się po godz. 16.00 i trwała około godziny. Jak wyjaśniła wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka głównym tematem było uzgodnienie wspólnego polskiego stanowiska przed szczytem NATO, który rozpocznie się 7 lipca w Ankarze.

- Dobrze jest, aby polskie władze mówiły w sprawach międzynarodowych jednym głosem - powiedziała przed spotkaniem wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

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Spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem szczyt NATO

Szef Biura Polityki Międzynarodowej powiedział Polsat News, że podczas spotkania poruszona zostanie kwestia stałej obecności wojskowej USA w Polsce. Marcin Przydacz zaznaczył, że Pałac Prezydencki jest w pełni zaangażowany w tę kwestię i liczy, że Władysław Kosniak-Kanysz "weźmie się w końcu do pracy".

- Są postępy, widać dużą otwartość po stronie amerykańskiej, jeśli chodzi o przekształcenie tej obecności. (…) To wszystko jest wynikiem dobrych relacji personalnych z prezydentem Nawrockim, ale dzisiaj trzeba przejść do konkretów. I te konkrety musi wypełnić także i Ministerstwo Obrony Narodowej - powiedział Przydacz.

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- Jeśli chcemy Amerykanów przyjąć na stałe, no to trzeba stworzyć infrastrukturę, także prawną, w postaci konkretnego porozumienia, na jakiej to formule ma ta obecność być obecna - powiedział polityk.

- Politycznie my pracujemy nad tym, aby ta zgoda została wypracowana, natomiast w sensie praktycznym, wykonawczym, no musi to już wykonać Pan Minister Kosiniak-Kamysz i na to liczymy, że weźmie się w końcu do pracy - stwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Marcin Przydacz o rządzie: Jeśli będą słuchać prezydenta, to będą robić coś dobrego dla Polski

Według Marcina Przydacza to Pałac Prezydencki ma dziś pierwszeństwo w kształtowaniu relacji polsko-amerykańskich.

- Myślę, że wszyscy Polacy doskonale wiedzą, kto ma dobre relacje w Stanach Zjednoczonych i kto te sprawy załatwia, kto je pilnuje, ale jeśli pan Władysław Kosiniak-Kamysz chce się niejako podpiąć pod tą działalność prezydenta, to jeśli to będzie dobre dla Polski, to niechże tak robi - powiedział polityk.

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Prezydenckim minister przedstawił także taki mechanizm sprawowania władzy wykonawczej, w której rząd realizuje kierunku wyznaczane przez Pałac Prezydencki.

- Prezydent wyznacza pewne cele, wyznacza pewne kierunki, a później wykonawczo już realizuje je rząd, minister obrony narodowej chce to robić - powiedział Marcin Przydacz, stwierdzając, że rząd najpierw dyskredytował działania prezydenta w relacjach z USA czy Ukrainą, by później musieć przyznać mu rację.

- Najpierw atakują prezydenta, później zobaczywszy, że prezydent ma rację, zaczynają się troszkę podpinać, czy podlizywać nawet prezydentowi. Najważniejsze jest to, aby robili w końcu coś dobrego dla Polski. Jeśli będą słuchać prezydenta, to będą robić coś dobrego dla Polski. Jeśli będą atakować prezydenta, to to dla Polski nie będzie dobre - powiedział Marcin Przydacz.