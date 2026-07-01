Kolejne ustalenia ws. Szpitala Południowego. Media o "handlu" w prosektorium

Kilka tygodni temu portal Zero ujawnił nieprawidłowości i nadużycia, do których dochodziło Szpitalnym Oddziale Ratunkowym prowadzonym przez byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka w Szpitalu Południowym w Warszawie. Onet dotarł do informacji, które wskazują, że do nadużyć dochodziło także w prosektorium tego szpitala, prowadzonym przez Artura Habowskiego.

Dziennikarze Onetu relacjonują, że Habowski miał regularnie pobierać opłaty za usługi, które, według prawa, nie powinny być wykonywane w szpitalu. Rodzina musiała zapłacić 100 złotych, zwracając się z prośbą o wydawanie ciała, co jest obowiązkiem placówki.

Co więcej, rodzina miała płacić 500 zł za czynności wykonywane przez zakład pogrzebowy - umalowanie i ubranie zmarłego, a także 1000 zł za balsamację czy od 1500 zł za "polecenie" rodzinie zakładu pogrzebowego. Onet podaje, że w ciągu dwóch miesięcy zeszłego roku ubranych zostało ponad 80 ciał. Oznacza to, że Harbowski mógł zarobić nielegalnie ponad 80 tys. złotych.

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- Cały szpital miał przykaz, żeby karty zgonu oddawać jemu. I oddawał - stwierdził jeden z byłych pracowników szpitala. W normalnej procedurze szpitalnej karta zgonu zostaje na oddziale, na którym zmarł pacjent i stamtąd też trafia do rodziny. W Szpitalu Południowym sprawa wyglądała jednak inaczej.

Dziennikarze, którzy opisali sprawę wskazują, że Habowski swój biznes zbudował właśnie na kartach. - Tata zmarł w czwartek na intensywnej terapii jesienią zeszłego roku. Zadzwonili, powiedzieli, że karta do odbioru w prosektorium. Zdziwiłam się, bo kilka miesięcy wcześniej umarła mama. Też w szpitalu, tylko że w innym i tam kartę dostałam na oddziale od lekarza prowadzącego - relacjonowała kobieta, która miała kontakt z Habowskim.

Szpital Południowy w Warszawie. Kolejne nieprawidłowości i nadużycia

Kobieta, zgodnie z wytycznymi pracowników placówki, udała się do prosektorium. - Na korytarzu stały trumny, powkładane jedna w drugą. Pod ścianami, bardzo dużo tych trumien. Zastanawialiśmy się z mężem, skąd w prosektorium trumny, przecież to zakład pogrzebowy przywozi, kiedy przyjeżdża po ciało - wskazała.

Kolejna rodzina zmarłego pacjenta opowiadała o trudnościach, na które natrafiła w prosektorium. - Wszystko już było umówione z tym panem. Wyznaczył godzinę, wiedział, że jeszcze tego samego dnia jest kremacja, a następnego pogrzeb. Wiedział, że nam zależy na czasie - mówili.

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- Najpierw mieliśmy czekać, chociaż przyjechaliśmy punktualnie. A później powiedział, że być może w ogóle dziś nie wyda męża. Dopiero jak pracownik mojego zakładu pogrzebowego poszedł do tego człowieka do biura i dał mu 100 zł, dostaliśmy zgodę na odbiór ciała - wyjaśnili.

- Ta stówa to dla niego jakaś symboliczna kasa, bo wiem, ile brał od firm pogrzebowych i za co. U niego była prosta zasada - te zakłady, które odbierały od niego gołe ciała, czyli nie dawały mu zarobić nawet na ubieraniu, od razu stawały się jego wrogami - wskazał z kolei pracownik jednego ze stołecznych zakładów pogrzebowych.

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Habowski, oprócz utrudniania pracy części przedsiębiorstw, miał wejść we współpracę z zakładem Sacrum. Oficjalnie zatrudniona miała tam zostać jego partnerka. Współpraca potrwała dwa lata i ostatecznie zakończyła się ze względu na zbyt wysokie opłaty, których koordynator prosektorium miał żądać za "polecenie usług" bliskim zmarłych.

- Klientka się uparła i zabraliśmy ciało z prosektorium w Południowym. Otwieramy worek - siki. Normalnie nasikał na zwłoki, zapakował i nam przekazał. Jak mi moi pracownicy o tym powiedzieli, zadzwoniłem do niego, a on do mnie: "wy robicie usługi, to sobie umyjcie" - opowiada pracownik.

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Działania Artura Habowskiego stały się przedmiotem skargi, która trafiła do szpitalnego związku zawodowego, a stamtąd do dyrekcji. Skarga nie przyniosła jednak skutków. - Jeśli rzeczywiście tak jest, to jest to afera łowców skór - mówi rozmówca Onetu, profesor medycyny. Sytuacja w prosektorium stała się także przedmiotem śledztwa prokuratury. To dotyczy jednak nie działań koordynatora, ale fałszowania dokumentów medycznych, co miało zostać zgłoszone przez samego Habowskiego.

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bp / polsatnews.pl