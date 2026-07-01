Grzegorz Schetyna w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Polska

W środowym wydaniu programu "Gościu Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z senatorem Koalicji Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl, Wydarzeniach24 i Interii.

Polsat News
Grzegorz Schetyna w "Gościu Wydarzeń"

W drugiej części programu gościć będzie podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota z Nowej Lewicy.

 

Wcześniejsze odcinki programu dostępne TUTAJ.

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bp / polsatnews.pl
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