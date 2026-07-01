Grzegorz Schetyna w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15
Polska
W środowym wydaniu programu "Gościu Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z senatorem Koalicji Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl, Wydarzeniach24 i Interii.
Grzegorz Schetyna w "Gościu Wydarzeń"
W drugiej części programu gościć będzie podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota z Nowej Lewicy.
Wcześniejsze odcinki programu dostępne TUTAJ.Czytaj więcej