W środowym wydaniu programu "Gościu Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z senatorem Koalicji Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl, Wydarzeniach24 i Interii.