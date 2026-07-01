Europejczycy zapytani o Unię. Rekordowy poziom zaufania

Badanie Eurobarometru, przeprowadzone od kwietnia do maja, pokazuje, że Europejczycy postrzegają UE jako oazę stabilności w obliczu rosnących napięć na świecie. Taką opinię wyraziło 75 proc. respondentów - o 8 punktów procentowych więcej niż w badaniu z jesieni 2025 roku. Jest to jednocześnie drugi najwyższy wynik odnotowany w ciągu ostatniej dekady.

Jednocześnie 74 proc. ankietowanych uważa, że członkostwo w UE przynosi korzyści ich krajowi, przede wszystkim dzięki wzmacnianiu pokoju i bezpieczeństwa. Jak podkreślili autorzy badania, jest to rekordowy poziom.

Unia Europejska a reszta świata. Nowy sondaż

Europejczycy, jak wynika z sondażu, cenią sobie ochronny i skupiony na współpracy charakter Wspólnoty. "Jednak obawy gospodarcze, zwłaszcza dotyczące kosztów życia, wzrosły w ostatnich latach, a ogólne nastroje obywateli wahają się między niepewnością a nadzieją" - podkreślili autorzy badania.

Większość pytanych pesymistycznie ocenia przyszłość świata. Obawy wyraziło 58 proc. respondentów, podczas gdy optymistycznie patrzy na nią 38 proc. ankietowanych. W porównaniu do ostatniego badania odsetek pesymistów wzrósł o 6 punktów procentowych.

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Mimo wysokiego poczucia bezpieczeństwa w UE Europejczycy oczekują większej aktywności Unii. 90 proc. respondentów opowiada się za większą jednością państw członkowskich i konsekwentnym promowaniem prawa międzynarodowego, a 73 proc. uważa, że UE powinna dysponować większymi możliwościami reagowania na globalne wyzwania.

Polska na tle Europy. Więcej optymistów wobec przyszłości świata

Polacy znacznie bardziej optymistycznie niż średnio Europejczycy patrzą nie tylko na przyszłość świata, ale także własnego kraju. Przyszłość świata pozytywnie ocenia 63 proc. respondentów, natomiast Polski - 80 proc. badanych.

Polacy postrzegają Unię Europejską jako stabilne miejsce na poziomie zbliżonym do unijnej średniej - uważa tak 77 proc. badanych, a przeciwnego zdania jest 19 proc.

Jednocześnie przeważa oczekiwanie, że UE będzie odgrywać ważną rolę w ochronie obywateli przed globalnymi kryzysami. Zdaniem 44 proc. pytanych rola ta powinna w przyszłości wzrosnąć, 39 proc. uważa, że powinna pozostać bez zmian, a 14 proc. opowiada się za jej ograniczeniem.