Do wybuchu w Monako doszło w poniedziałek wieczorem. Eksplozja miała miejsce przed jednym z budynków w luksusowej dzielnicy La Rousse. Śledczy przekazali, że sprawca na miejscu zdarzenia zostawił plecak z ładunkiem wybuchowym, po czym udało mu się zbiec.

Krótko później na miejsce dotarł biznesmen ukraińskiego pochodzenia Wadym Jarmołajew. Towarzyszyli mu partnerka i 13-letni syn. Kiedy zbliżyli się do budynku, bomba eksplodowała.

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Jak relacjonują francuskie media, największe obrażenia odniosła partnerka oligarchy. Były tak rozległe, że lekarze zmuszeni byli amputować jej nogi. Biznesem również został ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Najlżejszych obrażeń doznał towarzyszący im chłopiec.

Francuski dziennik "Le Figaro" wskazuje, że według najbardziej prawdopodobniej z teorii sprawca miał się udać w kierunku Włoch.

Bomba w Monako. Wątek służb specjalnych Ukrainy

Śledczy na razie nie odpowiadają na pytania o to czy sprawca działał sam i czy ktoś pomógł mu w ucieczce. Tymczasem "Le Figaro" powołuje się na swoje źródła i opisuje, iż jedną z badanych przez służby tez jest udział służb ukraińskich.

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Według tej wersji atak w Monako miałby być zorganizowany przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Według dziennika celem nie było zabicie oligarchy, a przekazanie mu "ostrzeżenia".

Wadym Jarmołajew objęty ukraińskimi sankcjami

Jarmołajew jest na ukraińskiej liście sankcyjnej od 2023 roku. Powodem są jego kontakty i biznesy w Rosji oraz na okupowanym Krymie. Biznesmen mieszka w Monako od 2021 roku. Wcześniej w 2019 wymieniał swoje ukraińskie obywatelstwo na cypryjskie.

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"Le Figaro" wskazuje również, że śledztwo w sprawie eksplozji prowadzi prokuratura w Nicei. Dotyczy ono usiłowania popełnienia przestępstwa oraz transportu i posiadania materiałów wybuchowych.