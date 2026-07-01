Sytuację w części województwa lubuskiego relacjonował na antenie Polsat News st. bryg. Tomasz Maciejewski, zastępca komendanta powiatowego PSP we Wschowie. Jak przekazał, w nocy z wtorku na środę strażacy interweniowali 76 razy.

- Interwencje podjęto głównie na terenie gminy Wschowa. Zdarzenia te były związane z anomaliami pogodowymi, głównie silny wiatr, opady deszczu, gradobicia. W szczególności dotyczyły przewróconych drzew, połamanych konarów oraz gałęzi, a także zerwanych w części dachów, uszkodzeń tych dachów, (...) uszkodzonych linii, a także pożaru transformatora - powiedział.

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St. bryg. Maciejewski przekazał, że przed godz. 6 rano poinformowano go o zakończeniu ostatnich działań strażaków w rejonie. Jak dodał, wszystkie służby pozostawały w pełnej gotowości.

W nocy występowały przerwy w dostawie prądu, drogi na terenie gminy mogły być nieprzejezdne. Obecnie jednak ruch samochodów powinien odbywać się bez przeszkód - oznajmił strażak.

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O sytuacji we Wschowie w nocy informował również burmistrz miasta i gminy Konrad Antkowiak. - Jestem w parku Wolsztyńskim, tutaj burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła duże zniszczenia. I chyba jedne z większych zniszczeń w Osowej Sieni, tam nieprzejezdna była droga przez powalone drzewa, które zniszczyły sieć energetyczną - mówił na nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

Pogoda w Polsce. Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW

Burze utrzymają się w Polsce również w środę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed dynamicznie zmieniającą się pogodą. "Na zachodzie i północnym zachodzie deszcz (lokalnie 15-20 mm). W centrum, na południu i wschodzie burze, miejscami gwałtowne: opady do 50 mm, grad i porywy wiatru do 115 km/h. Temperatura od 18 st. C do 37 st. C" - podano w komunikacie na X.

"Główna aktywność burzowa prognozowana jest na godziny popołudniowe i wieczorne. Od godzin okołopołudniowych nastąpi dość szybki i miejscami gwałtowny rozwój kolejnych komórek burzowych, które będą się łączyć w struktury wielokomórkowe oraz superkomórki" - infromował IMGW.

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Wydano ostrzeżenia przed burzami. Alert III stopnia obowiązuje w środę na ternie woj. lubelskiego i podkarpackiego. II stopnia - w województwach: mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, opolskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Z kolei ostrzeżenie I stopnia dotyczy woj.: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniej części warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego.

Do mieszkańców części województw wysłano alert RCB: "Uwaga! Dziś i jutro (1.07/2.07) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni".