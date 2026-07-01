Burze sieją spustoszenie w Polsce. Burmistrz pokazał zdjęcia, są nowe ostrzeżenia
Niebezpieczne burze zawisły nad Polską. Minionej nocy szczególne zniszczenia, na skutek gwałtownej zmiany pogody, wystąpiły m.in. we Wschowie (woj. lubuskie). Strażacy interweniowali tam kilkadziesiąt razy, doszło do przerw w dostawie prądu. Działania zakończono dopiero nad ranem. IMGW ostrzega przed kolejną falą skrajnych zjawisk pogodowych w większości województw.
Sytuację w części województwa lubuskiego relacjonował na antenie Polsat News st. bryg. Tomasz Maciejewski, zastępca komendanta powiatowego PSP we Wschowie. Jak przekazał, w nocy z wtorku na środę strażacy interweniowali 76 razy.
- Interwencje podjęto głównie na terenie gminy Wschowa. Zdarzenia te były związane z anomaliami pogodowymi, głównie silny wiatr, opady deszczu, gradobicia. W szczególności dotyczyły przewróconych drzew, połamanych konarów oraz gałęzi, a także zerwanych w części dachów, uszkodzeń tych dachów, (...) uszkodzonych linii, a także pożaru transformatora - powiedział.
Burze z gradobiciem. Burmistrz Wschowa pokazał skutki załamania pogody
St. bryg. Maciejewski przekazał, że przed godz. 6 rano poinformowano go o zakończeniu ostatnich działań strażaków w rejonie. Jak dodał, wszystkie służby pozostawały w pełnej gotowości.
W nocy występowały przerwy w dostawie prądu, drogi na terenie gminy mogły być nieprzejezdne. Obecnie jednak ruch samochodów powinien odbywać się bez przeszkód - oznajmił strażak.
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O sytuacji we Wschowie w nocy informował również burmistrz miasta i gminy Konrad Antkowiak. - Jestem w parku Wolsztyńskim, tutaj burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła duże zniszczenia. I chyba jedne z większych zniszczeń w Osowej Sieni, tam nieprzejezdna była droga przez powalone drzewa, które zniszczyły sieć energetyczną - mówił na nagraniu zamieszczonym na Facebooku.
Pogoda w Polsce. Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW
Burze utrzymają się w Polsce również w środę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed dynamicznie zmieniającą się pogodą. "Na zachodzie i północnym zachodzie deszcz (lokalnie 15-20 mm). W centrum, na południu i wschodzie burze, miejscami gwałtowne: opady do 50 mm, grad i porywy wiatru do 115 km/h. Temperatura od 18 st. C do 37 st. C" - podano w komunikacie na X.
"Główna aktywność burzowa prognozowana jest na godziny popołudniowe i wieczorne. Od godzin okołopołudniowych nastąpi dość szybki i miejscami gwałtowny rozwój kolejnych komórek burzowych, które będą się łączyć w struktury wielokomórkowe oraz superkomórki" - infromował IMGW.
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Wydano ostrzeżenia przed burzami. Alert III stopnia obowiązuje w środę na ternie woj. lubelskiego i podkarpackiego. II stopnia - w województwach: mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, opolskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Z kolei ostrzeżenie I stopnia dotyczy woj.: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniej części warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego.
Do mieszkańców części województw wysłano alert RCB: "Uwaga! Dziś i jutro (1.07/2.07) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni".Czytaj więcej