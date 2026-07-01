W środę nad Polską utrzymują się intensywne burze, którym towarzyszą opady gradu. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w południowo-zachodniej części kraju, gdzie dochodzi do tzw. nawalnych opadów deszczu.

- Jeżeli będziemy mieć kumulację opadów, opady potrwają trochę dłużej albo nałożą się dwie komórki burzowe jedna na drugą, możemy mieć wtedy opady do około 55-60 mm, a nawet więcej. Do tego przy tych burzach porywy wiatru do 90 km/h. Przygotowujemy się, że burze mogą uformować się w taką strukturę liniową i wówczas przy super komórkach burzowych możemy mieć porywy wiatru rzędu 100-120 km/h - powiedziała synoptyk IMGW Anna Gryczman.

- Grad naprawdę może być bardzo duży i katastrofalny w skutkach - dodała Gryczman.

Burze i grad nad Polską. Zniszczone budynki i samochody

Wiadomo, że na południu kraju burze i grad wyrządziły wiele szkód - na Górnym Śląsku powalone drzewa uszkodziły samochody na parkingach, doszło do zniszczeń mienia, ale dotąd nie ma informacji o poszkodowanych osobach.

Na Podkarpaciu straż pożarna interweniowała jak na razie ponad 60 razy, większość działań strażaków polegała na usuwaniu połamanych konarów i gałęzi drzew. Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie w rozmowie z PAP dodał, że bez prądu w regionie jest ok. tysiąca odbiorców

Blisko 100 zgłoszeń otrzymali dotąd strażacy z województwa lubuskiego. Uszkodzone zostały budynki, nikt nie został ranny.

- Oczywiście w większości przypadków to są powalone drzewa, jakieś połamane gałęzie. Natomiast uszkodzonych zostało także 25 dachów. Na szczęście nikomu nic się nie stało - powiedział rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Mnóstwo zniszczeń powodują dzisiejsze burze a służby mają pełne ręce roboty, Gm. Siemień, fot. Patryk Łobiński pic.twitter.com/nvB2r2O3UM — meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) July 1, 2026

W czwartek pogoda ma się uspokoić. Koniec z ekstremalnymi upałami

Według IMGW w nocy ze środy na czwartek na północnym zachodzie Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Lokalnie mgły ograniczą widzialność do 300 m. W pasie centralnym od Warmii przez województwo łódzkie, dolnośląskie i Opolszczyznę wystąpią przelotne opady deszczu.

Burze będą utrzymywać się na wschodzie i południu kraju. W pierwszej połowie nocy nadal mogą być gwałtowne, z opadami do 40-50 mm oraz porywami wiatru do około 100 km/h, możliwy duży grad.

Na południowym wschodzie temperatura nie spadnie poniżej przedziału 16-21 st. C. Chłodniej w północno-zachodniej Polsce, od 13 do 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunku północno-zachodniego i zachodniego. Od czwartku przeminą zarówno skrajnie wysokie temperatury, jak i gwałtowne zjawiska pogodowe.

- Kolejne dni już z taką dosyć spokojną pogodą. I na razie ogólnie na horyzoncie nie widzimy powrotu upałów ani żadnych gwałtownych burz. Temperatura będzie w ciągu dnia wynosić około 20 st. C, ale będzie dosyć deszczowo, będą występowały także przelotne opady deszczu. Dopiero druga dekada lipca przyniesie nam ponownie to ocieplenie i bardziej dynamiczną sytuację - podsumowała Gryczman.