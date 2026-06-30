Zełenski może stracić najwyższe czeskie odznaczenie. "Nie możemy milczeć"

Jundrich Rajchl, szef klubu parlamentarnego rządzącej w Czechach partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia, zapowiedział, że przedstawi koalicjantom propozycję pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego Orderu Białego Lwa, najwyższego czeskiego odznaczenia państwowego - podała CTK.

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- Nie możemy milczeć, gdy nasze najwyższe odznaczenie państwowe sprawuje osoba, która nazywa jednostki wojskowe nazistowskimi potworami - powiedział Rajchl.

Zełenski może zostać pozbawiony Orderu Białego Lwa. Szef klubu SPD zapowiedział wniosek

Przewodniczący klubu rządzącej partii chce w pierwszej kolejności omówić kwestię odebrania Zełenskiemu Orderu Białego Lwa podczas posiedzenia rady koalicyjnej. Następnie możliwe jest przyjęcie uchwały w czeskim parlamencie i wniosek trafiłby na biurka prezydenta Petera Pavla.

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Zełenski otrzymał Order Białego Lwa w 2022 r. od ówczesnego prezydenta Milosa Zemana za "swoją odwagę i odwagę w odrzuceniu amerykańskiej oferty zapewnienia bezpieczeństwa i pozostania w wówczas ogarniętym wojną Kijowie".

Odebraniu odznaczenia Zełenskiemu przeciwna czeska opozycja

Propozycji Rajchla sprzeciwia się czeska opozycja - głosy odrzucające wniosek, jeśli trafi on do parlamentu, zapowiedzieli przedstawiciele chadeckiej KDU-CSL, Partii Ludowej, partii Tradycja Odpowiedzialność Dobrobyt (TOP 09) oraz ugrupowania Burmistrzowie i Niezależni (STAN).

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- Uważam to za prawdziwie tchórzliwy skandal, idealnie wpisuje się w styl pracy SPD - skomentował propozycję Jundricha Rajchla Vaclav Plateník z Partii Ludowej cytowany przez CTK.