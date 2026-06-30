Nadchodzi gwałtowne zjawisko. Wydano najwyższy stopień zagrożenia
Jak nie nawałnice, to fala obezwładniającego upału. We wtorek pogoda da nam wiele powodów do niepokoju. Temperatury znowu wyraźnie przekroczą poziom 35 stopni, ale tylko na ograniczonym obszarze. Duży niepokój mogą budzić burze, niosące potężne ulewy oraz wichury, które osiągną nawet 100 km/h. Większość województw pokrytych jest ostrzeżeniami drugiego, a nawet trzeciego stopnia.
Najszybciej we wtorek nagrzewa się południowo-wschodnia część kraju. Już o godz. 11:00 upalnie zrobiło się w Rzeszowie i Przemyślu: w tych miejscowościach było wtedy 30,5 st. C. W ciągu dnia może być znacznie więcej - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Upał to tylko jedno z pogodowych zagrożeń. Kolejnym są intensywne burze, których na pewno nie zabraknie.
Upał przylepił się do Polski. Ostrzeżenia w wielu województwach
Na Podkarpaciu, ale też w wielu miejscach południowo-wschodniej Polski przed południem było od 25 do 28 st. C, jednak temperatury stale rosną i właśnie tutaj w ciągu dnia będą najwyższe.
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Synoptycy w tej części kraju spodziewają się najsilniejszego upału, dochodzącego nawet do około 36 st. C, choć lokalnie może być jeszcze goręcej.
Z powodu tak wysokich temperatur w całej Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu obowiązują ostrzeżenia IMGW trzeciego, najwyższego stopnia.
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Upał nie ograniczy się jednak tylko do tych dwóch regionów. Ostrzeżenia drugiego stopnia z tego powodu wydano dla rozległego obszaru, ciągnącego się od wschodnich krańców Dolnego Śląska, przez Opolszczyznę, Śląsk, Małopolskę, centrum kraju i dużą część Mazowsza po południowe tereny Podlasia.
Tam również będzie upalnie, choć nie aż tak jak na południowym wschodzie.
Pomimo bardzo wysokich temperatur w wielu miejscach da się odczuć postępujące ochłodzenie w porównaniu z minionymi dniami. Niedziela okazała się najgorętszym dniem w historii naszego kraju: tego dnia w Słubicach zanotowano 40,5 st. C. To o 0,3 st. C więcej od wcześniejszego rekordu gorąca, który utrzymał się przez ponad sto lat.
Jeszcze w poniedziałek temperatury miejscami zbliżyły się do progu 40 stopni, jednak nigdzie go nie osiągnęły - w najgorętszych Kozienicach było 38,5 st. C. We wtorek w najcieplejszych miejscach będzie nieco mniej.
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Oprócz upału mieszkańcom części kraju przyjdzie się zmagać z kolejnym niebezpiecznym zjawiskiem. Chodzi o silne burze, które nawiedzą wiele regionów, głównie na zachodzie i południu.
Burza szykuje się na powrót. Nie będzie spokojnie
W dużej części Polski we wtorek wciąż będzie słonecznie, jednak na zachodzie, południu, a także miejscami w centrum mocniej się zachmurzy, zwłaszcza po południu.
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W drugiej połowie dnia niebezpiecznie zrobi się w zachodniej Polsce oraz na terenach podgórskich Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Tam burze przyniosą intensywne opady deszczu, sięgające 20-30, a miejscami na południu do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Z tej przyczyny obowiązują tam ostrzeżenia drugiego stopnia.
Taka ilość wody może powodować lokalne podtopienia, szczególnie na terenach zabudowanych. "Burze lokalnie będą mieć gwałtowny przebieg" - ostrzegają synoptycy IMGW w prognozie na wtorek.
Oprócz ulew trzeba będzie też uważać na lokalne gradobicia (bryły lodu mogą osiągać średnicę 3-4 centymetrów), a także na bardzo niebezpieczne wichury. Możliwe będą podmuchy dochodzące do 90-100 km/h.Czytaj więcej