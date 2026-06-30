Najszybciej we wtorek nagrzewa się południowo-wschodnia część kraju. Już o godz. 11:00 upalnie zrobiło się w Rzeszowie i Przemyślu: w tych miejscowościach było wtedy 30,5 st. C. W ciągu dnia może być znacznie więcej - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Upał to tylko jedno z pogodowych zagrożeń. Kolejnym są intensywne burze, których na pewno nie zabraknie.

Upał przylepił się do Polski. Ostrzeżenia w wielu województwach

Na Podkarpaciu, ale też w wielu miejscach południowo-wschodniej Polski przed południem było od 25 do 28 st. C, jednak temperatury stale rosną i właśnie tutaj w ciągu dnia będą najwyższe.

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Synoptycy w tej części kraju spodziewają się najsilniejszego upału, dochodzącego nawet do około 36 st. C, choć lokalnie może być jeszcze goręcej.

WXCHARTS We wtorek najgoręcej będzie na wschodzie i południu kraju

Z powodu tak wysokich temperatur w całej Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu obowiązują ostrzeżenia IMGW trzeciego, najwyższego stopnia.

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Upał nie ograniczy się jednak tylko do tych dwóch regionów. Ostrzeżenia drugiego stopnia z tego powodu wydano dla rozległego obszaru, ciągnącego się od wschodnich krańców Dolnego Śląska, przez Opolszczyznę, Śląsk, Małopolskę, centrum kraju i dużą część Mazowsza po południowe tereny Podlasia.

Tam również będzie upalnie, choć nie aż tak jak na południowym wschodzie.

IMGW Alerty IMGW trzeciego stopnia z powodu upałów obowiązują na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

Pomimo bardzo wysokich temperatur w wielu miejscach da się odczuć postępujące ochłodzenie w porównaniu z minionymi dniami. Niedziela okazała się najgorętszym dniem w historii naszego kraju: tego dnia w Słubicach zanotowano 40,5 st. C. To o 0,3 st. C więcej od wcześniejszego rekordu gorąca, który utrzymał się przez ponad sto lat.

Jeszcze w poniedziałek temperatury miejscami zbliżyły się do progu 40 stopni, jednak nigdzie go nie osiągnęły - w najgorętszych Kozienicach było 38,5 st. C. We wtorek w najcieplejszych miejscach będzie nieco mniej.

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Oprócz upału mieszkańcom części kraju przyjdzie się zmagać z kolejnym niebezpiecznym zjawiskiem. Chodzi o silne burze, które nawiedzą wiele regionów, głównie na zachodzie i południu.

Burza szykuje się na powrót. Nie będzie spokojnie

W dużej części Polski we wtorek wciąż będzie słonecznie, jednak na zachodzie, południu, a także miejscami w centrum mocniej się zachmurzy, zwłaszcza po południu.

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W drugiej połowie dnia niebezpiecznie zrobi się w zachodniej Polsce oraz na terenach podgórskich Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Tam burze przyniosą intensywne opady deszczu, sięgające 20-30, a miejscami na południu do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Z tej przyczyny obowiązują tam ostrzeżenia drugiego stopnia.

IMGW Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed burzami w Polsce

Taka ilość wody może powodować lokalne podtopienia, szczególnie na terenach zabudowanych. "Burze lokalnie będą mieć gwałtowny przebieg" - ostrzegają synoptycy IMGW w prognozie na wtorek.

IMGW Silne burze na zachodzie nadciągną w drugiej połowie dnia. Miejscami mogą mieć gwałtowny przebieg - ostrzega IMGW

Oprócz ulew trzeba będzie też uważać na lokalne gradobicia (bryły lodu mogą osiągać średnicę 3-4 centymetrów), a także na bardzo niebezpieczne wichury. Możliwe będą podmuchy dochodzące do 90-100 km/h.