Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoim wpisie na Instagramie odniósł się do afery, która parę dni temu poruszyła polski internet. Chodzi o wizytę Szymona Nyczke, znanego w sieci pod pseudonimem "Książulo", w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Na miejscu odnotował on liczne usterki, w tym m.in. brak działającej klimatyzacji.

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Tego typu sytuacja może okazać się szczególnie kłopotliwa szczególnie w obliczu ekstremalnych upałów, z jakimi od pewnego czasu zmaga się nasz kraj. Urząd poinstruował konsumentów, że oni - tak samo jak popularny twórca internetowy - mają prawo do reklamacji.

Klimatyzacja w hotelu nie działa? UOKiK tłumaczy, jak się zachować

W przypadku, kiedy w wynajętym przez nas apartamencie hotelowym nie działa klimatyzacja, powinniśmy zażądać zmiany pokoju. Jeżeli spełnienie tej prośby okaże się niemożliwe, należy poprosić o zwrot pieniędzy. Możliwe są także obniżka ceny czy skrócenie pobytu.

Urząd informuje jednocześnie, że warto dokumentować wszelkie usterki. Można zrobić zdjęcia lub nagrać film. Wszelkie zastrzeżenia powinniśmy zgłosić od razu na miejscu i klarownie przedstawić swoje oczekiwania.

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Jeśli nasz problem nie zostanie rozwiązany przez obsługę hotelu, należy złożyć reklamację pisemną. Warto opisać w niej m.in., kiedy zarezerwowaliśmy pobyt, jaki pokój opłaciliśmy oraz co obiecywała oferta. Trzeba też opisać, na czym polega nasz problem, kiedy on wystąpił oraz komu i w jaki sposób go zgłosiliśmy.

"Książulo" w hotelu w Pobierowie. Nie działała klimatyzacja, były też inne uwagi

Youtuber "Książulo" odwiedził niedawno nowo otwarty Hotel Gołębiewski w nadmorskim Pobierowie. Za jedną noc w apartamencie dla trzech osób miał on zapłacić ponad 4800 złotych. Jego wizyta nie należała do udanych. Przez kilka godzin, które Nyczke spędził w pokoju, temperatura oscylowała między 28 a 32 stopniami Celsjusza, mimo że termostat był ustawiony na znacznie niższą temperaturę.

Mężczyzna zgłosił problem obsłudze obiektu. Mimo podjętych prób, nie dało się nic zrobić. - Dostałem informację, że niestety nie ma możliwości przeniesienia do innego pokoju. Jest tam taka sama sytuacja, więc bardzo nie ma sensu przenosić - relacjonował w swoim materiale w mediach społecznościowych.

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"Książulo" rozmawiał też z innymi gośćmi hotelu. Jak się okazało, wielu z nich wychodziło na korytarz, aby się ochłodzić. Dodatkowo jedna z jego rozmówczyń wskazała, że w niektórych pokojach nie było zimnej wody w kranach. W pokoju Nyczke tego typu usterka nie wystąpiła, jednak woda w wannie w jego apartamencie była zielona i zostawiła za sobą ciemny osad.

Ostatecznie youtuber zdecydował się wymeldować z hotelu i zażądał zwrotu pieniędzy.