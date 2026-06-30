Tragiczny wypadek w Lublinie. Nie żyje jedna osoba, siedem jest rannych

Na ulicy Lipowej w Lublinie zderzyły się dwa samochody osobowe marek BMW i Toyota. Ten drugi służył do świadczenia usług przewozowych.

- Zgłoszenie o wypadku otrzymaliśmy o godz. 3:45. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, samochód marki BWM zjechał na przeciwległy pas i uderzył w Toyotę - przekazał Interii podinsp. Kamil Gołębiowski, rzecznik prasowy KMP w Lublinie.

Tragiczny wypadek w Lublinie. Zginęła jedna osoba, siedem zostało rannych

Jak ustalił portal Lublin112.pl, kierująca BMW jechała z dużą prędkością ulicą Lipową od strony al. Racławickich. Na prostym odcinku drogi straciła kontrolę nad autem i na wysokości skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia zjechała na przeciwległy pas, gdzie zderzyła się z prawidłowo jadącą Toyotą. W wyniku uderzenia BMW dachowało. Niestety, kobieta zginęła na miejscu. Siedem osób podróżujących Toyotą zostało rannych i trafiło do szpitala.

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Na miejscu interweniowało pogotowie i straż pożarna. Dokładne okoliczności i przebieg wypadku ustala teraz policja.

- Policjanci na miejscu prowadzą oględziny pod nadzorem prokuratura. Będziemy wyjaśniali wszelkie okoliczności - przekazał Interii podinsp. Kamil Gołębiowski.

Z powodu wypadku komunikacja miejska została skierowana na objazdy. Linie 4, 8, 15, 20, 32, 40, 44, 74 i 302 kursują zmienionymi trasami przez ul. Okopową, Narutowicza, Muzyczną i Stadionową. Linie 151, 155 i 158 zostały skierowane przez ul. Głęboką. Ulica Lipowa jest zablokowana - informuje portal Lublin112.pl.

Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę. "Pamiętajmy, że nadmierna prędkość, brawura oraz brak koncentracji za kierownicą mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji" - podkreślają mundurowi w komunikacie.