Rafał Trzaskowski przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych tragiczną wiadomość o śmierci Ireny Paśnik, z domu Szyperskiej. W trakcie Powstania Warszawskiego "Irka" była sanitariuszką oraz łączniczką pułku "Baszta". Służyła na Sadybie, Czerniakowie i Mokotowie.

Kobieta zmarła w nocy z poniedziałku na wtorek. W październiku obchodziłaby swoje 101. urodziny.

Irena Paśnik (z domu Szyperska) "Irka". Łączniczka z Pułku "Baszta". Bohaterka Warszawy. Minionej nocy odeszła na wieczną wartę. W październiku skończyłaby 101 lat.



Pani Ireno, stolica zawsze będzie Pani wdzięczna. Zawsze będziemy o Pani pamiętać. pic.twitter.com/rXvbQMMM3f — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 30, 2026

"Pani Ireno, stolica zawsze będzie pani wdzięczna. Zawsze będziemy o pani pamiętać" - napisał prezydent Warszawy.

Do 101. urodzin zabrakło kilku miesięcy. Nie żyje Irena Paśnik

Irena Paśnik urodziła się 4 października 1925 roku. Kiedy wybuchła II wojna światowa, miała niewiele ponad 14 lat. - Zaczęłam pracować, chroniąc się przed wywiezieniem do Niemiec. Początkowo w sklepie, następnie w fabryce Jana Matuszewskiego. To była prywatna fabryka, zresztą jak większość w tym czasie i przed wojną. No i tak przetrwałam okupację - wspominała w rozmowie z Archiwum Historii Mówionej.

W kolejnych latach wybuchło Powstanie Warszawskie. Niespełna 19-letnia wówczas "Irka" jako łączniczka przenosiła m.in. broń pod ostrzałem na Czerniakowskiej. - W określonym miejscu wiedziałam, że jest coś, co mam wziąć i zanieść pod podany mi adres, ale nie kontaktowałam się z nikim poza (koleżanką - red.) Olą. Z nią później straciłam kontakt, ale przenosić trzeba było, z tym że to przeważnie była prasa, biuletyny - powiedziała Paśnik, dodając w kolejnych słowach, że zdarzało jej się przenosić również broń oraz żywność.

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Sam wybuch Powstania Warszawskiego wspominała następująco. - Wiedziałam, że się coś szykuje, ponieważ młodzi mężczyźni - to było charakterystyczne - nosili bryczesy, kurtki, no i zresztą po chodzie można było poznać, że to chłopaki po przeszkoleniach, a ponieważ przyszli z Lasów Chojnowskich - już konkretna jednostka - więc się zgłosiłam. Natychmiast zostałam przyjęta i tak wojowałam do 28 września - powiedziała w rozmowie z Archiwum Historii Mówionej.

Paśnik, cytowana przez Fundację Nie Zapomnij o Nas, przekazała, że nie żałuje udziału w powstaniu. - Raz jeszcze bym poszła. Pamiętam, jaka to była jedność, wprost niesamowita w innych warunkach. Koleżeńska miłość. I jedno, i drugie bez wahania nadstawiłoby głowę za drugiego. Dlatego też to wszystko zostało i w głowie, i w sercu - powiedziała.