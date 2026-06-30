"Stolica zawsze będzie pani wdzięczna". Nie żyje Irena Paśnik ps. "Irka"
Zmarła Irena Paśnik, sanitariuszka i łączniczka pułku "Baszta" podczas Powstania Warszawskiego. Tragiczne wieści przekazał Rafał Trzaskowski. "Stolica zawsze będzie pani wdzięczna. Zawsze będziemy o pani pamiętać" - napisał prezydent Warszawy.
Rafał Trzaskowski przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych tragiczną wiadomość o śmierci Ireny Paśnik, z domu Szyperskiej. W trakcie Powstania Warszawskiego "Irka" była sanitariuszką oraz łączniczką pułku "Baszta". Służyła na Sadybie, Czerniakowie i Mokotowie.
Kobieta zmarła w nocy z poniedziałku na wtorek. W październiku obchodziłaby swoje 101. urodziny.
"Pani Ireno, stolica zawsze będzie pani wdzięczna. Zawsze będziemy o pani pamiętać" - napisał prezydent Warszawy.
Do 101. urodzin zabrakło kilku miesięcy. Nie żyje Irena Paśnik
Irena Paśnik urodziła się 4 października 1925 roku. Kiedy wybuchła II wojna światowa, miała niewiele ponad 14 lat. - Zaczęłam pracować, chroniąc się przed wywiezieniem do Niemiec. Początkowo w sklepie, następnie w fabryce Jana Matuszewskiego. To była prywatna fabryka, zresztą jak większość w tym czasie i przed wojną. No i tak przetrwałam okupację - wspominała w rozmowie z Archiwum Historii Mówionej.
W kolejnych latach wybuchło Powstanie Warszawskie. Niespełna 19-letnia wówczas "Irka" jako łączniczka przenosiła m.in. broń pod ostrzałem na Czerniakowskiej. - W określonym miejscu wiedziałam, że jest coś, co mam wziąć i zanieść pod podany mi adres, ale nie kontaktowałam się z nikim poza (koleżanką - red.) Olą. Z nią później straciłam kontakt, ale przenosić trzeba było, z tym że to przeważnie była prasa, biuletyny - powiedziała Paśnik, dodając w kolejnych słowach, że zdarzało jej się przenosić również broń oraz żywność.
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Sam wybuch Powstania Warszawskiego wspominała następująco. - Wiedziałam, że się coś szykuje, ponieważ młodzi mężczyźni - to było charakterystyczne - nosili bryczesy, kurtki, no i zresztą po chodzie można było poznać, że to chłopaki po przeszkoleniach, a ponieważ przyszli z Lasów Chojnowskich - już konkretna jednostka - więc się zgłosiłam. Natychmiast zostałam przyjęta i tak wojowałam do 28 września - powiedziała w rozmowie z Archiwum Historii Mówionej.
Paśnik, cytowana przez Fundację Nie Zapomnij o Nas, przekazała, że nie żałuje udziału w powstaniu. - Raz jeszcze bym poszła. Pamiętam, jaka to była jedność, wprost niesamowita w innych warunkach. Koleżeńska miłość. I jedno, i drugie bez wahania nadstawiłoby głowę za drugiego. Dlatego też to wszystko zostało i w głowie, i w sercu - powiedziała.Czytaj więcej