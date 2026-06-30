Podczas mszy świętej w miejscowości Planica w Słowenii doszło do tragedii. W trakcie celebracji nabożeństwa 51-letni ksiądz Robert Emeršič został zaatakowany przez osę - przekazał portal noviny.sk.



Natarczywy owad użądlił duchownego, a z kolei to spowodowało u księdza silną reakcję alergiczną i nagłe zatrzymanie krążenia - dodano.

Te dramatyczne wydarzenia rozgrywały się na oczach wiernych, którzy rzucili się kapłanowi na ratunek. Msza święta przerodziła się w walkę o życie 51-latka. Na miejsce wezwano służby medyczne, jednak mimo wysiłków ratowników życia duchownego nie udało się uratować.

Słowenia. Tragedia podczas mszy. Ksiądz zmarł na oczach wiernych

"Z głębokim smutkiem w sercach informujemy, że 14 czerwca niespodziewanie odszedł pod Bożą opiekę nasz duszpasterz ksiądz Robert Emeršič" - poinformowali przedstawiciele parafii w mediach społecznościowych. "Ta wiadomość uderzyła nas jak grom z jasnego nieba" - dodano.



Wiadomość o nagłej śmierci księdza poruszyła również wiernych. "Jakby noc zapadła nad naszą miejscowością... smutek czuć wszędzie" - napisała jedna z parafianek.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek w Lublinie. Nie żyje jedna osoba, siedem jest rannych



Słoweńskie media przypomniały, że ksiądz Emeršič pracował w parafii przez wiele lat. "Był znany ze swojego aktywnego podejścia do pracy z wiernymi i lokalną społecznością" - przekazano.



Jego współpracownicy podkreślają, że najlepszym sposobem uczczenia jego pamięci jest kontynuowanie działań, które podejmował za życia.