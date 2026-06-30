W poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Ukraina nie będzie mogła przystąpić do Unii Europejskiej, jeśli będzie kontynuować politykę historyczną gloryfikującą Ukraińską Powstańczą Armię.

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Na wypowiedz zareagowała Marija Zacharowa, rzecznika rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Stwierdziła ona, że władze w Kijowie są "wychowankami" Warszawy.

"Przez wiele lat Warszawa nie tylko wspierała unijne aspiracje banderowskiego reżimu neonazistowskiego na Ukrainie, ale celowo rozdawała broń i pieniądze zwolennikom morderców jej przodków" - napisała Zacharowa w mediach społecznościowych.

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W ocenie Zacharowej polskie władze przez wiele lat bagatelizowały politykę historyczną Kijowa, bo same hołdują wartościom nacjonalistycznym.

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"Polskie elity są zarażone nacjonalizmem i żarliwie wyznają rusofobię, tak jak w niedziele przystępują do komunii. W tym nacjonalistycznym szaleństwie uznali, że - jak to mówią - raz to nie Zełenski i w imię nieustającego rewanżyzmu mogą bratać się z Banderą i Szuchewyczem" - przekazała kremlowska propagandystka.

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Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji wyraziła także opinię, że administracja Wołodymyra Zełenskiego składa się z politycznych "wychowanków" polskich polityków i ci ponoszą odpowiedzialność za decyzje podejmowane w Ukrainie.

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"Jak powiedział Saint-Exupéry, który wczoraj obchodził urodziny, jesteś odpowiedzialny za tych, których oswoiłeś. Dodałbym: za te krwiożercze potwory. W końcu to ci wychowankowie, w tym Warszawy, zabijają dzieci, wysadzają budynki i malują nazistowskie symbole, w tym swastykę" - przekazała Zacharowa.

Maria Zacharowa stanowi jeden z najbardziej agresywnych głosów kremlowskiej machiny dezinformacyjno-propagandowej. Jej aktywność jest kolejnym przykładem wykorzystywania przez Moskwę polsko-ukraińskiego sporu o UPA do własnych potrzeb i prób uzasadnia ofensywnej imperialnej polityki realizowanej przez Kreml.