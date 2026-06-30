Rosja zamyka przejścia graniczne. Wstrzymany ruch kolejowy na granicy z UE i NATO

Agencja RIA Novosti podała, że od 1 lipca całkowicie wstrzymany zostanie ruch kolejowy na siedmiu przejściach granicznych. Wszystkie punkty to granica Rosji z NATO, a zarazem z Unią Europejską.

ZOBACZ: Rosyjska propaganda puszczona w ruch. Zacharowa odpowiedziała Kosiniakowi-Kamyszowi

"Tymczasowo zawiesić od 1 lipca 2026 r. przemieszczanie się osób, pojazdów, towarów i ładunków przez przejścia graniczne kolejowe przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej na określonych odcinkach granicy państwowej Federacji Rosyjskiej" - podano w dokumencie opublikowanym w rządowym serwisie legislacyjnym.

Rosja zamyka kolejowe przejścia graniczne z Finlandią, Estonią i Łotwą

Z siedmiu zamkniętych przejść pięć znajduje się na granicy rosyjsko-fińskiej - od położonego w Karelii punktu Vartius- Lytta po stacje graniczące z obwodem leningradzkim.

ZOBACZ: Umacniają granicę wschodniej flanki NATO z Rosją. "Bardzo realistycznie oceniliśmy zagrożenia"

W środę zamknięte zostanie także przejście z Estonią w Pieczorach w obwodzie Pskowskim oraz Pitałowo na granicy z Łotwą. Rosyjski rząd poinformował, że Ministerstwu Spraw Zagranicznych wydano polecenia zakomunikowania o blokadach sąsiadom.

Wielokilometrowe korki na granicach z Rosją

Rosyjska rozgłośnia RBK podała, że decyzję o zamknięciu przejść zapadły po znaczącym wzmożeniu ruchu w ostatnich dniach. Między innymi na estońskim przejściu granicznym Narva-Jõesuu we wtorek powstały wielokilometrowe korki, a czas oczekiwania na przejazd wynosił niekiedy nawet kilkanaście godzin.

ZOBACZ: Nadchodzi rosyjska ofensywa. Generał Syrski: Rosjanie mogą uderzyć z północy

Przyczyny zastojów na granicy z Rosją wyjaśnił na początku czerwca minister spraw wewnętrznych Estonii Igor Taro, który przyznał, że są one związane ze kontrolami na granicy. Celnicy skrupulatnie sprawdzają transport ze względu na nowąm rozszerzoną listę sankcyjną.

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zaleca jeździć do Rosji i my w pełni tę rekomendację podtrzymujemy - powiedział estoński minister spraw wewnętrznych w odpowiedzi na interpelację.