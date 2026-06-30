Rosyjskie systemy obrony powietrznej "przechwyciły i zniszczyły 419 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych" w całym kraju - poinformował tamtejszy resort obrony za pośrednictwem państwowej platformy społecznościowej Max. Nie wiadomo jednak, ilu nie udało się zneutralizować.

Liczby przechwyconych dronów nie da się potwierdzić niezależnie. Kijów jeszcze nie skomentował tych doniesień.

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow poinformował później, że w wyniku ataku uszkodzony został dom jednorodzinny w Jegoriewsku, położony na południowy zachód od Moskwy.

"Niestety, sześciomiesięczne dziecko zmarło w drodze do szpitala" - poinformował Worobjow na Telegramie. Dodał, że dwóch dorosłych i jeszcze jedno dziecko trafili do szpitala.

Ukraiński atak dronów w Rosji. Lokalne władze mówią o setkach zestrzelonych maszyn

Wcześniej mer Moskwy Siergiej Sobianin informował, że rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 61 "wrogich dronów" nad stolicą od poniedziałku wieczorem.

Według źródeł, na które powoływał się portal Ukrainska Pravda, drony uderzyły również w Dubnej. Informację potwierdził później Wołodymyr Zełenski. "Dziś nasze dalekosiężne sankcje wobec Rosji za tę wojnę ponownie dotarły do ​​Centrum Łączności Kosmicznej w Dubnej w obwodzie moskiewskim. Jest to specjalny ośrodek łączności satelitarnej, wykorzystywany w szczególności do rozpoznania i koordynacji działań rosyjskiego kontyngentu okupacyjnego w Ukrainie" - napisał ukraiński prezydent na X.

"Odległość od naszej granicy państwowej do tego obiektu wynosi ponad 500 km. W ostatnim czasie Siły Zbrojne Ukrainy dotarły już do czterech takich rosyjskich ośrodków, nie tylko w obwodzie moskiewskim, ale także w obwodzie włodzimierskim. Planujemy także działania wymierzone w inne podobne obiekty wroga" - dodał Zełenski.

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Do nalotów doszło zaledwie kilka dni po tym, jak Rosja zestrzeliła 660 ukraińskich dronów od czwartku do piątku, co stanowi jeden z najwyższych wyników od początku wojny - wskazuje AFP. W zeszłym tygodniu ukraińskie uderzenie wywołało również pożar w rafinerii w południowo-wschodniej części Rosji.

Kijów prowadzi ataki na obiekty rosyjskiej infrastruktury energetycznej, aby uderzyć w kluczowe źródło dochodów Kremla, służące finansowaniu działań wojennych.

Ukraiński kanał informacyjny Exilenova+ opublikował nagranie przedstawiające przelatujące drony nad Jegoriewskiem.