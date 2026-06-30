Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie Polsat News został zapytany o tzw. armadę dronową. Miałby ona powstać w ramach polsko-ukraińskiej współpracy, jednak napięcia między Kijowem a Warszawą pozwalają wątpić w przyszłość tego projektu.



- Zaproponowałem bardzo partnerskie podejście. MiG-i za drony. Ukraińcy na początku przyjęli to i nie zrealizowali, więc nie ma MiG-ów dla Ukrainy, bo nie ma dronów, czy zdolności dronowych dla Polski - odpowiedział Kosiniak-Kamysz w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń".



Szef MON przyznał, że zdolności Ukrainy w kwestii bezzałogowców są duże. Ponadto ostatnio Kijów rozpoczął współpracę w tym zakresie z partnerami z Bliskiego Wschodu.

Minister obrony narodowej odniósł się także do upamiętniania przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego organizacji UPA.

- Nie wolno (w UE - red.) stawiać na panteonie tych, którzy niszczą współpracę europejską. Z Banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie (...). Nam nikt nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem danego państwa do Unii Europejskiej - powiedział.

Napięcie na linii Kijów - Warszawa. Słowa Kosiniaka-Kamysza w Polsat News cytują media

Wypowiedź szefa MON, która padła na antenie Polsat News, jest szeroko komentowana przez ukraińskie media.



Kyiv Independent przekazał, że Polska przekazała Ukrainie 14 myśliwców MiG-29 wiosną 2023 roku, stając się pierwszym krajem, który dostarczył samoloty bojowe Kijowowi. Dodano, że wypowiedzi polskiego polityka "podają w wątpliwość ukraińsko-polską współpracę w zakresie technologii dronów".

Portal przekazał, że kryzys w stosunkach Warszawy z Kijowem został wywołany nadaniem przez Ukrainę jednostce wojskowej nazwy upamiętniającej Ukraińską Powstańczą Armię (UPA).



"Ukraina pamięta UPA przede wszystkim za opór stawiany władzy sowieckiej, Polska pamięta ją przede wszystkim za rolę, jaką odegrała w rzezi wołyńskiej w latach 1943-1945, do której doszło na terenie dzisiejszej zachodniej Ukrainy, znajdującej się wówczas pod okupacją nazistowską" - napisano.

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Ukraiński "Forbes" napisał, że Polska grozi "zawetowaniem członkostwa". Przypomniano przy okazji, że do tej pory proces akcesyjny blokowały Węgry. Podobnie słowa szefa MON odbiera serwis Kanał 24. "W Polsce grożą, że zablokują integrację Ukrainy z UE" - przekazano.

Natomiast portal Kyiv Post zaznaczył, że "Polska wielokrotnie oświadczała, że ​​oczekuje od Ukrainy podjęcia kroków mających na celu rozwiązanie historycznych sprzeczności związanych z działalnością OUN i UPA".

Polska będzie blokować aneksję Ukrainy do UE? Media o słowach Kosiniaka-Kamysza

Agencja UNIAN zacytowała słowa Kosiniaka-Kamysza o tym, że Polska zaproponowała "podejście partnerskie", a Ukraina je zaakceptowała, lecz nie wdrożyła.



"W tym samym czasie, na tle afery UPA, w Polsce zaczęły pojawiać się wypowiedzi o odmowie przekazania myśliwców. Owszem, sami Ukraińcy nie są nimi zbytnio zainteresowani" - napisano.

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"Ukraińska Prawda" zacytowała słowa prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o tym, że Polska może blokować aneksję Ukrainy do UE. Przywołano przy okazji cytat Zełenskiego, który złożył w Radzie Najwyższej projekt ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego na cześć zasłużonych Ukraińców.



- Nikt nigdy nie będzie nam dyktował, jak mamy żyć, jak mówić, kogo mamy kochać, komu powinniśmy być wdzięczni, ani którym bohaterom mamy oddawać cześć - powiedział.

W każdym z tekstów pojawia się wzmianka o rosnących napięciach między Polską a Ukrainą.