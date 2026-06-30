"Polska powinna odznaczyć ukraińskiego prezydenta Orderem Judasza, ponieważ jacy idole Zełenskiego - Mazepa, Bandera - taki jest i on sam. Zdrajca" - napisał przewodniczący Dumy Państwowej w serwisie społecznościowym Max.

Wiaczesław Wołodin twierdzi, że taka decyzja stanowiłaby historyczną paralelę do sytuacji, w której ukraiński bohater narodowy Iwan Mazepa - uważany przez Rosjan za zdrajcę - został obłożony anatemą przez Rosyjski Kościół Prawosławny, a car Piotr I Wielki ustanowił dla niego Order Judasza. Warto dodać, że Mazepa był też kawalerem Orderu Orła Białego.

Wiaczesław Wołodin: Polska powinna odznaczyć Zełenskiego Orderem Judasza

"Napis na Orderze Judasza brzmiał: 'Niech będzie przeklęty syn zatracenia, Judasz, który zginął przez swą żądzę srebra'. Nawiasem mówiąc, analogia do dzisiejszych czasów nasuwa się sama" - dodał Wołodin.

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Przewodniczący Dumy Państwowej stwierdził również, że prezydent Polski odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego "za zdradę i gloryfikowanie na Ukrainie nazistowskich zbrodniarzy", którzy podczas II wojny światowej "bezlitośnie mordowali setki tysięcy Polaków, Ukraińców, Rosjan, Żydów i osób innych narodowości".

Zełenski chce pomnika Iwana Mazepy. Kancelaria Prezydenta RP reaguje

We wtorek Wołodymyr Zełenski zaproponował utworzenie pomnika hetmana kozackiego Iwana Mazepy w miejscu, gdzie podczas Euromajdanu w Kijowie obalono pomnik Włodzimierza Lenina. W niedzielę prezydent Ukrainy wniósł do Rady Najwyższej projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego, który miałby w specjalny sposób honorować Ukraińców zasłużonych w walce o niepodległość. Decyzję skrytykowała Kancelaria Prezydenta RP.

"Łatwiej jest oczywiście prowokować i wywoływać historyczne napięcia, aby nie musieć tłumaczyć się z braku reform, z braku skutecznej walki z korupcją, z braku realnej deoligarchizacji, z braku realnych usprawnień dla przedsiębiorców, z braku rządów prawa, z braku poprawy infrastruktury, z braku wielu innych rzeczy, których te elity nie dowiozły w ostatnich trzech dekadach" - skomentował na X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

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"Tak, z Banderą, Szuchewyczem czy Klaczkiwskim Ukraina do Unii nie wjedzie, ale czy ich decydenci tego rzeczywiście chcą, czy tylko karmią i oszukują swoich, coraz bardziej rozczarowanych taką władzą, wyborców?" - pytał prezydencki minister.

Pod koniec maja Zełenski zdecydował, by jednej z elitarnych jednostek nadać imię "Bohaterów UPA", w odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki pozbawił Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego. W geście solidarności z ukraińskim prezydentem swoje polskie odznaczenia zaczęli zwracać inni ukraińscy politycy, m.in. trzej byli prezydenci. Również część polskich polityków, m.in. Jarosław Kaczyński, zwróciło Ukrainie otrzymane odznaczenia.