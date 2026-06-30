Postępowanie dotyczyło trzech zarzutów związanych z inwestycją spółki Srebrna i Fundacją Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, czyli budowy wieżowców, które miały staną na warszawskiej Woli. Wszystkie z nich umorzono "wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego".



Pierwsza ze spraw dotyczyła oszustwa na szkodę Geralda Birgfellnera poprzez doprowadzenie go do wykonania prac i poniesienia kosztów (co najmniej 1,3 mln euro) pod pozorem realizacji inwestycji i obietnicy wynagrodzenia.



Druga - przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 50 tys. zł przez członka rady Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego w zamian za nadużycie uprawnień. Z kolei trzecia sprawa dotyczyła nakłaniania do wręczenie łapówki w kwocie 100 tys. zł oraz pośredniczenie w przekazaniu 50 tys. zł członkowi rady wspomnianej fundacji.

Jak przekazała prokuratura, do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, szczegóły podstaw umorzenia nie będą podawane do wiadomości.

Roman Giertych poinformował, że zostanie złożone zażalenie na decyzję prokuratury w sprawie umorzenia śledztwa.

Sprawa "dwóch wież". Kaczyńskiemu zarzucano "dokonanie oszustwa"

Na początku czerwca prezes PiS Jarosław Kaczyński zeznawał jako świadek w związku ze śledztwem dotyczącym "dwóch wież"



W 2018 roku zrezygnowano z inwestycji. Gdy austriacki biznesmen Gerald Birgfellner zażądał wypłaty za poniesione przez niego koszty, które wycenił na 1,3 mln euro, Kaczyński odmówił.

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W styczniu 2019 roku pełnomocnicy biznesmena złożyli zawiadomienie do prokuratury związku z "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego" i zarzucili prezesowi PiS "dokonanie oszustwa wielkich rozmiarów".



Birgfellner był kilkukrotnie przesłuchiwany w tej sprawie, jednak postępowanie zakończyło się odmową wszczęcia śledztwa. Szefem Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratorem generalnym był wówczas Zbigniew Ziobro.



Do sprawy powrócono po zmianie władzy, w lutym 2025 roku.