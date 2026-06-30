Rosyjscy żołnierze, którzy dotrą do niektórych odcinków linii frontu podczas wojny w Ukrainie, mogą liczyć na to, że przeżyją średnio zaledwie od 20 do 35 minut - wynika z twierdzeń rosyjskich blogerów wojennych.

"Ponure szacunki" przytoczył historyk z Oksfordu Peter Frankopan w raporcie dla magazynu "Foreign Policy", na który powołuje się CBS News.

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Choć amerykańska stacja zaznacza, że nie udało jej się zweryfikować tych informacji, to zauważa, że podobne relacje pojawiają się coraz częściej w rosyjskich serwisach społecznościowych.

Wojna w liczbach. "Ewenement w historii współczesnych działań wojennych"

W maju dyrektor brytyjskiej agencji wywiadowczej GCHQ stwierdził, że liczba ofiar śmiertelnych po stronie Rosji sięgnęła już prawdopodobnie prawie 500 tysięcy. Ministerstwo obrony Ukrainy podaje z kolei, że rannych lub zabitych rosyjskich żołnierzy jest ponad 1,4 miliona.

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Według CBS News w miarę jak drony nasycają linie frontu - tworząc w Ukrainie "strefę śmierci" - Rosja traci ludzi w coraz szybszym tempie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest zdania, że bezzałogowce odpowiadają obecnie za ponad 80 proc. rosyjskich strat.

Szacunki, na które powołuje się stacja, wskazują, że liczba poległych Rosjan przewyższa obecnie liczbę rannych, co jest "ewenementem w historii współczesnych działań wojennych".

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CBS News zwraca także uwagę na problemy po stronie Kijowa. - Zasoby ludzkie stanowią problem od czasu zakończenia ofensywy pod koniec lata 2023 roku - powiedział stacji Rob Lee, analityk wojskowy przebywający w Ukrainie. - Mieliśmy przypadki, w których żołnierze spędzali na pozycjach ponad rok bez żadnej rotacji - dodał.

Jak czytamy, ukraińskie siły zbrojne zdołały skuteczniej ograniczyć niebezpieczeństwo, wykorzystując drony. Według niektórych szacunków - podaje CBS News - Rosja traci obecnie ośmiu żołnierzy (zabitych lub ciężko rannych) na każdego poległego żołnierza ukraińskiego.