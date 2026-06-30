Ankietowani zostali zapytani o to, jak oceniają działalność Karola Nawrockiego. Z aktywności prezydenta zadowolonych jest ogółem 51,7 proc. badanych. 30,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", natomiast 21 proc. - "raczej dobrze".

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Przeciwnego zdania jest 38,9 proc. badanych. "Raczej źle" działalność Nawrockiego oceniło 14,3 proc. ankietowanych, natomiast 24,6 proc. pytanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle".

9,3 proc. ankietowanych nie potrafiło zająć jasnego stanowiska w tej sprawie.

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W najnowszym sondażu Nawrocki wypada zauważalnie lepiej niż w ankiecie, którą IBRiS przeprowadził na zlecenie Polsat News na przełomie maja i czerwca. Wówczas z działalności prezydenta zadowolonych było ogółem 48,1 proc. badanych. "Zdecydowanie dobrze" oceniło go 24,9 proc. respondentów, a "raczej dobrze" - 23,2 proc.

Z kolei niezadowolonych z poczynań Nawrockiego było wówczas 47,9 proc. ankietowanych (24,5 proc. wskazań "zdecydowanie źle" i 23,4 proc. "raczej źle".

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Jednoznacznej opinii prezydentowi nie potrafiło wystawić 4 proc. pytanych.

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Najnowsze badanie pokazuje, że z działalności prezydenta zadowoleni są częściej mężczyźni niż kobiety. Pozytywną ocenę Nawrockiemu wystawiło łącznie 53,2 proc. ankietowanych panów (28,2 proc. odpowiedzi "zdecydowanie dobrze" i 25 proc. "raczej dobrze").

Zadowolonych z aktywności głowy państwa jest łącznie 50,4 proc. pań. 33 proc. ankietowanych kobiet wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 17,4 proc. - "raczej dobrze".

Niezadowolonych z działalności Nawrockiego jest z kolei 34 proc. pytanych mężczyzn (15,7 proc. wskazań "raczej źle" i 18,6 proc. "zdecydowanie źle"). Negatywną ocenę prezydentowi wystawiło 43,2 proc. badanych kobiet (13,1 proc. odpowiedzi "raczej źle" i 30,1 proc. "zdecydowanie źle").

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6,4 proc. ankietowanych kobiet i 12,6 proc. mężczyzn wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

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Zwracając uwagę na preferencje partyjne, najprzychylniejsze oceny Nawrockiemu wystawili wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywnie oceniło go łącznie 91,4 proc. ankietowanych z tej grupy (85,1 proc. odpowiedzi "zdecydowanie dobrze" i 6,3 "raczej dobrze"). "Raczej" niezadowolonych z działalności głowy państwa było 2,9 proc. pytanych, a 5,7 proc. nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Drugą najprzychylniej nastawioną grupę stanowili zwolennicy Konfederacji, spośród których 86,1 proc. wystawiło Nawrockiemu pozytywną ocenę (27,2 proc. wskazań "zdecydowanie dobrze" oraz 58,9 proc. "raczej dobrze"). Negatywne zdanie o głowie państwa ma 11,9 proc. ankietowanych z tej grupy (9,6 proc. odpowiedzi "raczej źle" i 2,3 proc. "zdecydowanie źle"). Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 1,9 proc. wyborców Konfederacji.

Podzieleni byli z kolei sympatycy Trzeciej Drogi. Pozytywnie prezydenta oceniło 48,1 proc. pytanych z tej grupy (24,9 proc. "zdecydowanie dobrze" i 23,2 proc. "raczej dobrze"). Kolejne 32,3 proc. zwolenników tego ugrupowania wystawiło Nawrockiemu negatywną ocenę (19,5 proc. "raczej źle" i 12,8 proc. "zdecydowanie źle"). 19,5 proc. wyborców Trzeciej Drogi nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

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Negatywnie o Nawrockim wypowiedzieli się z kolei wyborcy Nowej Lewicy. Jedynie 14,3 proc. ankietowanych z tej grupy wystawiło prezydentowi "raczej dobrą" opinię. Żaden ankietowany nie wybrał odpowiedzi "zdecydowanie dobrze". Nieprzychylnie o głowie państwa myśli z kolei 85,7 proc. badanych z tej grupy (28,2 proc. odpowiedzi "raczej źle" i 57,5 proc. "zdecydowanie źle). Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" nie wybrał żaden pytany.

Skrajne opinie dominowały też wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej, spośród których jedynie 12,9 proc. wypowiedziało się pozytywnie o Nawrockim (1,9 proc. odpowiedzi "zdecydowanie dobrze" i 11 proc. "raczej dobrze"). 85,9 proc. zwolenników tej partii ma o prezydencie negatywne zdanie (15,3 proc. wskazań "raczej źle" oraz 70,6 proc. "zdecydowanie źle". Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 1,2 proc. wyborców KO.

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Odpowiedzi ankietowanych pogrupowane zostały także z uwagi na to, na kogo głosowali w wyborach prezydenckich. Najlepiej o Nawrockim wypowiedzieli się ci, którzy oddali na niego głos. W tej grupie odnotowano 95,2 proc. pozytywnych odpowiedzi (81,3 proc. wskazań "zdecydowanie dobrze" i 13,9 proc. "raczej dobrze"). 2,8 proc. pytanych wybrało odpowiedź "raczej źle", a 2 proc. - "nie wiem/trudno powiedzieć".

Pozytywną opinię Nawrockiemu wystawiło także 84,8 proc. wyborców Sławomira Mentzena (57,2 proc. wskazań "zdecydowanie dobrze" i 27,6 proc. "raczej dobrze"). 12,7 proc. ankietowanych z tej grupy wybrało odpowiedź "raczej źle", natomiast 2,6 proc. nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

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Przychylne oceny przeważały również wśród zwolenników Grzegorza Brauna. Pozytywnie o prezydencie wypowiedziało się 83,7 proc. pytanych z tej grupy (8 proc. odpowiedzi "zdecydowanie dobrze" i 75,7 proc. "raczej dobrze"). Żaden wyborca lidera Konfederacji Korony Polskiej nie wypowiedział się negatywnie o prezydencie, natomiast zdania w tej sprawie nie ma 16,3 proc. pytanych.

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Sporo pozytywnych opinii odnotowano też wśród wyborców Szymona Hołowni, spośród których przychylnie o Nawrockim wypowiedziało się 48,9 proc. pytanych (5,9 proc. wskazań "zdecydowanie dobrze" i 43 proc. "raczej dobrze"). Kolejne 47,8 proc. badanych z tej grupy ma o prezydencie negatywne zdanie (29,2 proc. "raczej źle" oraz 18,6 proc. "zdecydowanie źle"). Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 3,2 proc. pytanych.

17,9 proc. wyborców Magdaleny Biejat wypowiedziało się o Nawrockim "raczej dobrze". Nieprzychylnych wskazań w tej grupie pytanych było z kolei 54,2 proc. (6,3 proc. odpowiedzi "raczej źle" i 47,9 proc. "zdecydowanie źle"). Jednoznacznie prezydenta nie potrafiło ocenić 27,9 proc. pytanych z tej grupy.

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Żaden z wyborców Adriana Zandberga nie wystawił Nawrockiemu pozytywnej oceny. Negatywne zdanie o głowie państwa ma natomiast 97,1 proc. ankietowanych z tej grupy (66,8 proc. odpowiedzi "raczej źle" i 30,3 proc. "zdecydowanie źle"). Kolejne 2,9 proc. wyborców lidera partii Razem wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Nieprzychylne opinie dominowały także wśród zwolenników Rafała Trzaskowskiego. Pozytywną ocenę Nawrockiemu wystawiło 11,5 proc. respondentów z tej grupy (1,1 proc. wskazań "zdecydowanie dobrze" i 10,4 proc. "raczej dobrze"). Negatywnie o głowie państwa wypowiedziało się z kolei 87,9 proc. pytanych (17,2 proc. odpowiedzi "raczej źle" i 70,7 proc. "zdecydowanie źle"). Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 0,6 proc. wyborców obecnego prezydenta Warszawy.

Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w dniach 24-27 czerwca 2026 roku. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).