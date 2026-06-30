Drużyna Paragwaju, znana jako Albiroja (Biało-czerwoni - red.), pokonała w Bostonie Niemcy w rzutach karnych 4:3 (po 90 minutach i dogrywce było 1:1). Niemcy, których wymieniano jako jednego z kandydatów na zwycięzcę całego turnieju, wracają do domu, a Paragwaj awansował do 1/8 finału.

"Dziś świętuje cały kraj. Świętuje zwycięstwo reprezentacji, która uosabia to, co najgłębiej wpisane w naszą tożsamość: waleczność, wiarę i siłę narodu, który nigdy się nie poddaje" - napisał prezydent Paragwaju Santiago Pena na platformie X.

Do wpisu załączył skan dekretu o ustanowieniu 30 czerwca 2026 roku świętem narodowym, aby "uczcić epicki tryumf La Albirroja nad czterokrotnym zdobywcą mistrzostwa świata i historyczny awans do 1/8 finału".

Paragwaj. Prezydent ogłosił święto narodowe po zwycięstwie nad Niemcami na MŚ

W dekrecie oceniono, że "Waleczne Lwy z paragwajskiej reprezentacji" udowodniły światu prawdziwość powiedzenia "zwyciężyć albo umrzeć", a mecz przypomniał o "bohaterstwie naszych wspaniałych przodków". Rząd kraju - dodano - nie może pozostać obojętny wobec tego ogromnego osiągnięcia.

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Jako podstawę prawną wskazano ustawę, która przyznaje prezydentowi prawo do ustanowienia nawet trzech okolicznościowych dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym. Paragwajska telewizja ABC przypomniała, że nie jest to pierwszy raz, gdy Pena skorzystał z tej możliwości. We wrześniu 2025 r. ogłoszono święto narodowe, gdy reprezentacja zakwalifikowała się do mistrzostw świata.

W kolejnej rundzie Paragwaj zagra ze zwycięzcą meczu Francja – Szwecja.