Sprawa opisana przez agencję Reutera udowadnia, że tocząca się wojna w Ukrainie stanowi wyzwanie nie tylko natury czysto wojskowej, ale i przyrodniczej. Na linii frontu znalezione zostało niewielkie gniazdo dla ptaków, w utkane z suchej trawy oraz kabla światłowodowego.

Przypadek ten nie jest odosobniony. Agencji udało się porozmawiać z kilkoma ukraińskimi żołnierzami walczącymi w pobliżu Doniecka, Charkowa oraz Zaporoża, którzy już wcześniej znajdowali tego typu gniazda. Jeszcze w czerwcu 2025 roku zdjęcie jednego z takich obiektów zamieściła na Telegramie Brygada Szturmowa "Azow".

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Również wtedy ptaki połączyły pozostałości kabli światłowodowych z materiałami naturalnymi. "To tylko jeden z dziesiątków przejawów tego, jak natura przetrwała w płomieniach wojny. Wśród setek dronów, szturmów, ostrzałów i kilometrów spalonej ziemi" - czytamy w komunikacie.

Nieoczekiwany efekt wojny w Ukrainie. Ptaki utkały gniazdo z... kabli

Yana Hrynko z Narodowego Muzeum Historii Ukrainy w Kijowie podkreśliła, że do placówki do tej pory trafiły dwa tego typu gniazda. Zostały one nadesłane z pierwszej linii frontu. - Obiekty takie te pokazują zmianę w charakterze wojny - stwierdziła ekspertka.

Obecnie nie jest jasne, które dokładnie gatunki ptaków odpowiadają za budowę tego typu gniazd. Jeden obiekt pozostanie w kijowskim muzeum jako część wystawy. Drugie gniazdo zostanie trafi natomiast do Holandii na badania, a potem zostanie zwrócone Ukrainie.

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- Będziemy szukać śladów DNA w gnieździe, by ustalić, który ptak je stworzył - powiedział Reutersowi holenderski biolog Auke-Florian Hiemstra. - Nigdy wcześniej nie widziałem takich gniazd, a widziałem już wiele - dodał.

Wojna w Ukrainie wyzwaniem dla przyrody. Życie zwierząt jest zagrożone?

Reuters podkreśla, że obszar wzdłuż 1200-kilometrowej linii frontu pokryty jest bardzo cienkimi kablami światłowodowymi, które są wykorzystywane przez wojska ukraińskie oraz rosyjskie do naprowadzania dronów szturmowych. To właśnie bezzałogowce zdominowały współczesne pole walki.

Długość pojedynczego kabla może sięgać nawet kilkudziesięciu kilometrów. Ich pozostałości zalegają często m.in. na polach. Niektóre leżą splątane wśród konarów drzew, a jeszcze inne można zaobserwować na dachach.

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Eksperci zwracają uwagę na to, że obecność tego typu kabli oraz ich pozostałości może wyrządzić krzywdę niewielkim zwierzętom, takim jak m.in. ptaki, nietoperze czy małych rozmiarów ssaki. Portal Meteored opisywał w ubiegłym roku, że tego typu stworzenia mogą się w nie zaplątać, co stanowi poważne zagrożenie dla ich życia. Jednocześnie zalegające kable przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska.