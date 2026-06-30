Do incydentu doszło we wtorek na wodach Morza Bałtyckiego. Jak poinformował w mediach społecznościowych Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, niemiecki wycieczkowiec Deutschland zwrócił się o pomoc w ramach procedury MEDEVAC.

Akcja 228. Medevac ze statku Deutschland na wysokości Darłowa. W akcji brał udział śmigłowiec Rescue 511 @MarWojRP oraz m/s Tajfun z MSR Darłowo. pic.twitter.com/FFhEXU4gEz — Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) June 30, 2026

Sugeruje to, że na pokładzie znajdowała się osoba wymagająca pilnej interwencji medycznej.

Akcja ratunkowa na Bałtyku. Polskie jednostki pomogły niemieckiemu statkowi

Na pomoc ruszył śmigłowiec Rescue 511 polskiej Marynarki Wojennej. W działaniach brał także udział polski statek ratowniczy Tajfun, należący do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

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Kluska w swoim komunikacie nie sprecyzował, z jakimi dokładnie problemami zmagał się niemiecki wycieczkowiec. Na udostępnionym przez niego nagraniu zarejestrowano moment, w którym nad jednostką unosił się polski śmigłowiec, uczestniczący w akcji ratunkowej.

Niemiecki statek dryfował na Bałtyku. Potrzebował pilnej pomocy

MS Deutschland to luksusowy hotelowiec, zbudowany w 1998 roku w stoczni w niemieckiej Kilonii. Jego długość wynosi ponad 175 metrów, natomiast szerokość to 22 metry.

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Jednostka składa się z siedmiu pokładów. Realizuje kursy m.in. w kierunku Islandii, Grenlandii czy Spitsbergen.