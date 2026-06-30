Niemiecki wycieczkowiec potrzebował pomocy. Polacy się nie wahali

Polska

Akcja ratunkowa na Bałtyku. Luksusowy niemiecki wycieczkowiec potrzebował pilnej pomocy. Z odsieczą ruszyły śmigłowiec polskiej Marynarki Wojennej oraz statek należący do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dwa kadry z akcji ratunkowej na Bałtyku: na lewym kadrze widoczny jest fragment niemieckiego wycieczkowca Deutschland, na prawym kadrze widoczny jest lecący nad wodą śmigłowiec ratowniczy.
X/@KluskaSebastian
Polskie jednostki pomogły niemieckiemu wycieczkowcowi. Akcja na Bałtyku

Do incydentu doszło we wtorek na wodach Morza Bałtyckiego. Jak poinformował w mediach społecznościowych Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, niemiecki wycieczkowiec Deutschland zwrócił się o pomoc w ramach procedury MEDEVAC.

 

 

 

 

 

Sugeruje to, że na pokładzie znajdowała się osoba wymagająca pilnej interwencji medycznej.

Akcja ratunkowa na Bałtyku. Polskie jednostki pomogły niemieckiemu statkowi

Na pomoc ruszył śmigłowiec Rescue 511 polskiej Marynarki Wojennej. W działaniach brał także udział polski statek ratowniczy Tajfun, należący do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

 

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Kluska w swoim komunikacie nie sprecyzował, z jakimi dokładnie problemami zmagał się niemiecki wycieczkowiec. Na udostępnionym przez niego nagraniu zarejestrowano moment, w którym nad jednostką unosił się polski śmigłowiec, uczestniczący w akcji ratunkowej.

Niemiecki statek dryfował na Bałtyku. Potrzebował pilnej pomocy

MS Deutschland to luksusowy hotelowiec, zbudowany w 1998 roku w stoczni w niemieckiej Kilonii. Jego długość wynosi ponad 175 metrów, natomiast szerokość to 22 metry. 

 

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Jednostka składa się z siedmiu pokładów. Realizuje kursy m.in. w kierunku Islandii, Grenlandii czy Spitsbergen. 

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Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl
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