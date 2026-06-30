"Oddaję Order Księcia Jarosława Mądrego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie" - ogłosił w poniedziałek były premier Mateusz Morawiecki. To kolejny polski polityk, który zdecydował się na ten ruch. Wcześniej informację o podjęciu takiej decyzji przekazał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który również został odznaczony Orderem Księcia Jarosława Mądrego w 2022 r.

Obie wiadomości pojawiły się w następstwie kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, który ma swoje źródło w decyzji Wołodymyra Zełenskiego. W maju prezydent Ukrainy postanowił nadać jednostce wojskowej imię "Bohaterów UPA".

Mateusz Morawiecki oddaje Order Księcia Jarosława Mądrego do muzeum

"Niech to odznaczenie stanie się tam symbolem pamięci o dziesiątkach tysięcy niewinnych Polaków bestialsko zamordowanych podczas Rzezi Wołyńskiej. Skoro skorumpowana elita ukraińska nie potrafi, zrobię to za nich" - przekazał Morawiecki we wpisie zamieszczonym na platformie X, informując o swojej decyzji.

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Ruch posła PiS to pokłosie rosnącego od maja napięcia w stosunkach Polski z Ukrainą. Kiedy Zełenski ogłosił, że "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy" nadaje jednostce wojskowej imię "Bohaterów UPA", prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że należy odebrać mu Order Orła Białego, przyznany politykowi w 2023 r. z rąk ówczesnej głowy państwa, Andrzeja Dudy.

Napięte stosunki polsko-ukraińskie. Kolejny ruch Zełenskiego

19 czerwca Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu order, a ukraiński przywódca odesłał go następnego dnia za pośrednictwem firmy kurierskiej. To z kolei wywołało kolejną falę wydarzeń - o zrzeczeniu się swoich, przyznanych przez polskie władze odznaczeń, poinformowali ukraińscy politycy.

Orderu Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko. O oddaniu polskich odznaczeń państwowych zdecydowali również inni przedstawiciele ukraińskiej sceny politycznej: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

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W czerwcu strona ukraińska ogłosiła, że Zełenski nie weźmie udziału gdańskiej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, a w jego miejsce na czele delegacji stanie premier Julia Swyrydenko. Niedługo później, 28 czerwca, Zełenski wniósł do Rady Najwyższej projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. - Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować - powiedział, informując o tej decyzji.