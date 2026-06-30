Tragedia na Malcie. Słynny łuk skalny runął na turystów
Na Malcie zginął 26-letni turysta z Chin, na którego skuter wodny zawalił się łuk "Całujących się słoni". Do szpitala przewieziono towarzyszącą mu kobietę. Formacja skalna była naturalną atrakcją wyspy Comino. Z doniesień wynika, że do tragedii doszło w momencie, gdy z kamiennej konstrukcji chciał zeskoczyć 32-letni Amerykanin.
26-letni turysta z Chin zginął po zawaleniu się łuku skalnego. Do tragedii doszło, gdy mężczyzna przepływał pod formacją na skuterze wodnym. Przed zawaleniem się konstrukcji miał zeskoczyć z niej Amerykanin - informuje magazyn "People".
Tragedia na Malcie. Zawalił się słynny łuk skalny
Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy Comino. Łuk "Całujących się słoni", który przypominał słonie stykające się trąbami, zawalił się pod ciężarem 32-letniego Amerykanina, w momencie gdy ten miał skoczyć z niego do wody - podały serwisy Newsbrook Malta, "Times of Malta" i "MaltaToday".
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W tym samym czasie - jak podają te media - pod popularną naturalną atrakcją wyspy przepływali na skuterze wodnym 26-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta z Chin. Oboje wpadli do oceanu.
Władze Malty przekazały, że kobieta wymagała pomocy medycznej i została przetransportowana do szpitala. Niewielkie obrażenia odniósł także amerykański turysta.
Malta. Nie żyje turysta z Chin
Z relacji miejscowych służb wynika, że 26-letni Chińczyk został uwięziony pod wodą przez spadające skały. Rozpoczęto poszukiwania, w których udział brali wojskowi nurkowie. "Nurkowie potwierdzili następnie, że znaleziono uwięzioną pod wodą osobę, która nie wykazywała oznak życia" - czytamy w komunikacie.
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Miejscowi śledczy wszczęli dochodzenie w sprawie tego zdarzenia.
Comino jest trzecią co do wielkości i najmniejszą z zamieszkanych wysp archipelagu Wysp Maltańskich. Jedną z jej głównych atrakcji jest Błękitna Laguna, składająca się z białych piaszczystych plaż i turkusowej, krystalicznej wody.Czytaj więcej