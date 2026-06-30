Dziennikarka przekonuje w swoim tekście, że rola Alaksandra Łukaszenki systematycznie maleje w oczach Kremla, a dyktator w zasadzie przestał być samodzielnym przywódcą.

Autorka tekstu zwróciła uwagę, że białoruski polityk próbuje desperacko przywrócić sobie możliwość manewru w sprawach międzynarodowych.

Łukaszenka szuka niezależności od Putina w Chinach

Dlatego po niedawnym szczycie, na którym spotkał się z Putinem, Łukaszenka wybrał się z oficjalną wizytą do Pekinu i spotkał się z tamtejszym przywódcą Xi Jinpingiem.

"Niezapowiedziana wyprawa białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki do Pekinu - zaledwie kilka dni po zamkniętym szczycie z Władimirem Putinem w jego rezydencji w Wałdaju - została przedstawiona jako uroczysty pokaz 'żelaznych przyjaciół' cieszących się, jak to określili urzędnicy, 'historycznym szczytem' w stosunkach" - czytamy w tekście.

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"W rzeczywistości był to desperacki geopolityczny manewr zabezpieczający przywódcę uwięzionego między żądaniami militarnymi Moskwy, rosnącą presją Kijowa i przetrwaniem własnego reżimu" - doprecyzowała autorka.

Łukaszenka między Moskwą a Kijowem

Autorka tekstu zwraca uwagę, że największym problemem Łukaszenki jest możliwość wciągnięcia Białorusi do wojny. Już od 2022 roku nalegała na to Moskwa, a niedawno Mińsk otrzymał od Kijowa ultimatum ws. wyłączenia rosyjskiego sprzętu nawigującego.

"Łukaszenko wie, że białoruska opinia publiczna nie ma ochoty ginąć w wojnie Putina. Wie również, że jego armia jest krucha. Bezpośrednie zaangażowanie się w konflikt natychmiast zagroziłoby wewnętrznej stabilności reżimu, który budował przez ponad 30 lat" - napisano w artykule.

Xi ratunkiem dla neutralności Białorusi?

Autorka przekonuje, że w świetle wspomnianych wydarzeń niedawne słowa Xi o obronie "suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej" Białorusi zasługuje na uwagę.

"Interesy Pekinu na Białorusi mają charakter praktyczny. Kraj ten jest kluczowym korytarzem lądowym do UE i ważnym szlakiem Pasa i Szlaku prowadzącym do rynków europejskich. Poważny kryzys militarny na granicach Białorusi zagroziłby interesom gospodarczym i logistycznym Chin" - wyjaśnia dziennikarka.

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"Dlatego Xi może dać Łukaszence dyplomatyczny tlen, niekoniecznie chcąc, aby Białoruś stała się punktem zapalnym szerszego konfliktu na granicy z UE. Ostatecznie Łukaszenka wykorzystuje Pekin, aby sprawdzić, jak długo trzyma smycz - ile osłony Xi jest gotów zapewnić, gdy porządek regionalny wokół niego pęka" - napisała w podsumowaniu.