Tematem piątkowego, zamkniętego spotkania kardynałów, któremu przewodniczył prefekt Dykasterii Nauki Wiary, Víctor Manuel Fernandez, była globalna "kultura władzy" działająca na korzyść eskalowania konfliktów.

Watykan krytykuje Unię Europejską. "Polityczna wygoda"

Podczas zgromadzenia dyskutowano nad działaniami, jakie Kościół powinien na tej płaszczyźnie podejmować, opierając się o wnioski papieża Leona XIV w sprawie doktryny wojny sprawiedliwej. Zdaniem głowy Stolicy Apostolskiej koncepcja ta jest zbyt często traktowana jaki narzędzie pozwalające legitymizować podjęcie działań zbrojnych.

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Wedle przedstawionej w czasie zgromadzenia opinii Fernandeza zarówno zasady moralne, jak i przepisy prawa są w przypadku światowych liderów zależne od "politycznej wygody", a o uniwersalnych standardach nie może być mowy. Jego zdaniem przyjmowane stanowisko jest przede wszystkim wynikiem aktualnego stanu relacji międzynarodowych.

- Jeśli państwo jest wrogiem, potępia się je jako niedemokratyczne i nakłada na nie różnego rodzaju sankcje. Jeśli jednak jest sojusznikiem, ignoruje się fakt, że brakuje w nim wolności słowa, praw człowieka czy demokracji - ocenił kardynał.

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W związku z tym UE staje się w oczach Watykanu niekonsekwentna na polu polityki zagranicznej. - Unia Europejska nakłada sankcje gospodarcze na jeden kraj, a innemu wysyła pomoc finansową i broń. Nie robi jednak tego samego w obliczu innych, jeszcze poważniejszych inwazji, mających jeszcze brutalniejsze konsekwencje dla całych populacji - wskazał Fernandez.

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Tego rodzaju sprzeczności, jak dodał, "wskazują, że w praktyce obawy sprowadzają się do interesów politycznych i gospodarczych różnych regionów świata". - Nie ma już prawdziwych i stabilnych ram prawdy i wartości - podkreślił.