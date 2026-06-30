Na pozostałych otwartych w tym sezonie kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim - zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami - woda jest zdatna do kąpieli.

Sytuacja w regionie jest jednak dynamiczna, zwłaszcza że oficjalny sezon kąpieliskowy nie ruszył we wszystkich kurortach równolegle. Część lokalizacji wciąż czeka na formalne otwarcie, przez co nie figurują one jeszcze jako aktywne na mapie sanepidu.

Kąpielisko w Gdyni Śródmieściu zamknięte. GIS wydał komunikat

Sinice (cyjanobakterie) są zaliczane do najstarszych organizmów na ziemi. Wykazują dużą zdolność przystosowawczą do różnych warunków środowiskowych. Występują w wodach słonych i śródlądowych.

Sezonowość masowych zakwitów cyjanobakterii jest naturalnym zjawiskiem występującym w przyrodzie. Czynnikami, które wpływają na pojawienie się sinicowych zakwitów wody są m.in. wysoka temperatura wody, obecność soli biologicznych (zwłaszcza fosforanów), słaby wiatr i brak opadów.

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Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu - od wysypki po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach dostępne są w serwisie informacyjnym GIS.