Eksplozja w Monako. Media: Jednym z poszkodowanych ukraiński oligarcha

Według agencji AFP jednym z poszkodowanych w wyniku eksplozji plecaka pozostawionego na ulicy - a nie, jak wcześniej informowano, w holu jednego z bloków mieszkalnych w Monako - ma być ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew.

Do eksplozji doszło w poniedziałek wieczorem na ulicy Reverend-Pere-Louis-Folla w dzielnicy La Rousse - Saint-Roman, w północno-wschodniej części Monako.

Monako: Eksplozja ładunku wybuchowego. Poszkodowany ma być ukraiński oligarcha

W wyniku wybuch oprócz mężczyzny ucierpiała też kobieta, według informacji władz Monako oraz miejscowej policji - oboje w sile wieku, a także prawdopodobnie związany z nimi 13-letni chłopiec. Według lekarzy kobieta i mężczyzna są w stanie krytycznym, nastolatek miał odnieść znacznie lżejsze obrażenia. W tym momencie jednak brak bliższych informacji na ten temat.

Minister stanu (szef rządu) Monako Christophe Mirmand, cytowany przez telewizję BFMTV, przekazał, że oprócz trojga rannych, do szpitala trafiły jeszcze cztery inne osoby. - Nie zostały ranne, ale są wstrząśnięte eksplozją - poinformował Mirmand.

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- To prawdopodobnie atak terrorystyczny - cytuje szefa monakijskiego rządu AFP. Mirmand dodał, że według jego wiedzy "to pierwszy raz w historii, kiedy w Księstwie doszło do takiego czynu".

"Atak, do którego doszło wieczorem, to tragedia dla Monako" - napisał na platformie X Eric Ciotti, burmistrz pobliskiej Nicei, po drugiej stronie granicy z Francją.

Trwają poszukiwania osoby, która pozostawiła plecak z ładunkiem

Powołując się na źródła zbliżone do sprawy, BFMTV przekazała, że wszystkie osoby, które ucierpiały w zamachu, to obywatele Ukrainy. Jermołajew to ukraiński oligarcha, działający m.in. w branży rolno-spożywczej. W grudniu 2023 r. ukraińskie władze objęły go sankcjami w reakcji na to, że kontynuował działalność handlową na okupowanym przez Rosję Krymie.

Agencja Reutera cytuje komunikat resortu spraw wewnętrznych Francji, który przekazał, że francuska policja wspólnie z monakijską poszukuje osoby podejrzanej o pozostawienie plecaka z ładunkiem wybuchowym.

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Według francuskiego dziennika "Le Figaro" nagrania z monitoringu pokazują mężczyznę, który zostawia pakunek przy wejściu do budynku mieszkalnego na krótko przed eksplozją.

Monako jest popularnym miejscem zamieszkania bardzo zamożnych obywateli państw trzecich, w tym Rosji i Ukrainy. System podatkowy położonego na Lazurowym Wybrzeżu Księstwa jest jednym z najbardziej atrakcyjnych na świecie; m.in. zarówno mieszkańcy, jak i rezydenci nie są obciążeni podatkiem dochodowym od osób fizycznych.