- Do komisji został złożony wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego dotyczącego rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny w dniu 14 lipca o godz. 10.30 w Sali Kolumnowej - powiedział przewodniczący sejmowej Komisji Kultury Piotr Adamowicz. Jak dodał, wniosek złożyła zastępca przewodniczącego komisji Urszula Augustyn i on sam.

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- Wniosek jak najbardziej ma uzasadnienie praktyczne i merytoryczne. Sprawa zabezpieczenia socjalnego artystów budzi bardzo duże zainteresowanie publiczne, dlatego też uznaliśmy, że warto skorzystać z tego prawa, żeby wszyscy zainteresowani mogli ocenić propozycję rządową, wypowiedzieć się w tej sprawie. Ewentualnie jeżeli będą takowe, zgłosić swoje uwagi, poprawki, a może przedstawić jakiś alternatywny projekt. Temu właśnie służy wysłuchanie publiczne - podkreślił.

Członkowie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu jednogłośnie poparli wniosek.

Dopłaty ZUS dla artystów. Będzie wysłuchanie publiczne, obywatele zabiorą głos

Wysłuchanie publiczne to jedna z form bezpośredniego udziału obywateli w stanowieniu prawa. Procedura pozwala przedstawicielom różnych środowisk, organizacji społecznych oraz osobom prywatnym oficjalnie wypowiedzieć się i przedstawić swoje opinie na temat procedowanych w parlamencie projektów ustaw.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny odbyło się w połowie czerwca w Sejmie. Posłowie opowiedzieli się przeciwko wnioskowi o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i skierowali go do Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu.

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Projekt przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma na celu włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych w sposób adekwatny do ich pracy. Przepisy mają przede wszystkim charakter socjalny - ich głównym beneficjentami są artyści o najniższych i nieregularnych dochodach.

Artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS; będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich, a także z pomocy przy zmianie zawodu.