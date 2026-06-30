Dopłaty ZUS dla artystów. Zapadła ważna decyzja, obywatele zabiorą głos

Polska

Przeprowadzone zostanie wysłuchanie publiczne dotyczące projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. - Sprawa zabezpieczenia socjalnego artystów budzi bardzo duże zainteresowanie publiczne, dlatego też uznaliśmy, że warto skorzystać z tego prawa żeby wszyscy zainteresowani mogli ocenić propozycję rządową - skomentował przewodniczący sejmowej Komisji Kultury, Piotr Adamowicz.

Mężczyzna w okularach mówi do mikrofonu, obok siedzi kobieta.
PAP/Albert Zawada
Będzie wysłuchanie publiczne ws. ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów

- Do komisji został złożony wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego dotyczącego rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny w dniu 14 lipca o godz. 10.30 w Sali Kolumnowej - powiedział przewodniczący sejmowej Komisji Kultury Piotr Adamowicz. Jak dodał, wniosek złożyła zastępca przewodniczącego komisji Urszula Augustyn i on sam.

 

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- Wniosek jak najbardziej ma uzasadnienie praktyczne i merytoryczne. Sprawa zabezpieczenia socjalnego artystów budzi bardzo duże zainteresowanie publiczne, dlatego też uznaliśmy, że warto skorzystać z tego prawa, żeby wszyscy zainteresowani mogli ocenić propozycję rządową, wypowiedzieć się w tej sprawie. Ewentualnie jeżeli będą takowe, zgłosić swoje uwagi, poprawki, a może przedstawić jakiś alternatywny projekt. Temu właśnie służy wysłuchanie publiczne - podkreślił.

 

Członkowie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu jednogłośnie poparli wniosek.

Dopłaty ZUS dla artystów. Będzie wysłuchanie publiczne, obywatele zabiorą głos

Wysłuchanie publiczne to jedna z form bezpośredniego udziału obywateli w stanowieniu prawa. Procedura pozwala przedstawicielom różnych środowisk, organizacji społecznych oraz osobom prywatnym oficjalnie wypowiedzieć się i przedstawić swoje opinie na temat procedowanych w parlamencie projektów ustaw.

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny odbyło się w połowie czerwca w Sejmie. Posłowie opowiedzieli się przeciwko wnioskowi o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i skierowali go do Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu.

 

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Projekt przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma na celu włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych w sposób adekwatny do ich pracy. Przepisy mają przede wszystkim charakter socjalny - ich głównym beneficjentami są artyści o najniższych i nieregularnych dochodach.

 

Artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS; będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich, a także z pomocy przy zmianie zawodu. 

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Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl / PAP
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