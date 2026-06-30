W aplikacji mObywatel będzie można mieć trzy rodzaje dokumentów: dyplom ukończenia studiów (I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich), dyplom doktorski i habilitacyjny.

Aplikacja mObywatel z nową funkcją. Będzie można zobaczyć dyplom

- Rozpoczynamy proces wprowadzania dyplomów do mObywatela - bezpiecznych i łatwych do pokazania w każdej sytuacji. To także realna korzyść dla pracodawców, którzy zyskują proste narzędzie do weryfikacji autentyczności dyplomu - mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

- Dyplom to dokument, który otwiera drzwi - do pracy, do dalszej edukacji, do potwierdzenia swoich kompetencji - przekonywał.

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Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że mDyplom to pełnoprawny dokument, zabezpieczony podpisem i pieczęcią elektroniczną - nie jest skanem papierowego dyplomu. Resort wyjaśnia, że absolwenci przy pomocy telefonu będą mogli potwierdzać swoje wykształcenie, a uczelnie i pracodawcy "zyskają wygodne oraz bezpieczne narzędzia do wydawania i weryfikacji dokumentów".

Z cyfrowego dyplomu będzie można korzystać w aplikacji mObywatel, ale też na stronie dyplomy.nauka.gov.pl. W razie potrzeby będzie też można pobrać dyplom w formacie PDF.

Kto nie skorzysta z mDyplomu?

Wdrożenie cyfrowych dyplomów rozpoczęło się we wtorek. Resort zastrzega, że nie będą one wydawane wstecznie, co oznacza że absolwenci z lat wcześniejszych nie skorzystają z mDyplomów w aplikacji.

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Do końca roku uczelnie będą mogły wydawać je dobrowolnie, a od 1 stycznia 2027 roku wszystkie nowe dyplomy będą wydawane w wersji cyfrowej.

Minister o cyfrowych dyplomach: Jedno z najważniejszych osiągnięć ostatnich lat

- Cyfryzację procesu wydawania dyplomów uczelni w Polsce uważam za jedno z najważniejszych osiągnięć ostatnich lat w obszarze szkolnictwa wyższego. Repozytorium Dyplomów Elektronicznych zapewni absolwentom i absolwentkom bezpieczny, trwały i łatwy dostęp do dokumentów potwierdzających ich wykształcenie - stwierdził minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.

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- To rozwiązanie wzmacnia także prestiż polskiego dyplomu na arenie międzynarodowej, ponieważ dokument wydany przez polską uczelnię będzie nowoczesny, bezpieczny i łatwy do wiarygodnej weryfikacji - ocenił szef resortu nauki.

W mObywatelu pojawiła się też inna nowość - dostępna w aplikacji jest legitymacja doktoranta. "To cyfrowy odpowiednik fizycznego dokumentu. Dzięki niemu doktoranci dołączają do grona osób, które mogą potwierdzać swoje uprawnienia za pomocą telefonu" - zauważa Ministerstwo Cyfryzacji.