Temat zatrudnienia Dawida Kacprzyka w Szpitalu Bródnowskim był tematem piątkowej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W jej trakcie władze placówki przekazały informacje dotyczące współpracy z młodym lekarzem.



Kacprzyk zgodnie z nimi miał rozpocząć pracę w Szpitalu Bródnowskim 5 lutego podpisując umowę na trzy miesiące. Następnie podpisał kolejną umowę do 30 czerwca. W tym czasie pracował on również w Szpitalu Południowym.

Dawid Kacprzyk był zatrudniony w Szpitalu Bródnowskim. Zarobił 50 tys. zł

Szpital Bródnowski miał na początku roku zmagać się z dużymi problemami kadrowymi. "2 lutego 2026 r. część lekarzy niespodziewanie przerwała pracę, narażając ciągłość świadczeń. W tym czasie na oddziale przebywało 33 pacjentów wymagających hospitalizacji i stałego nadzoru" - przekazało w komunikacie biuro prasowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego.



Dlatego też rozpoczęto pilne poszukiwania lekarzy na zastępstwo. Jednym z doktorów, do których zgłosiły się władze placówki był właśnie Dawid Kacprzyk, który "nie tylko udzielał świadczeń zdrowotnych, ale też zastępował koordynatora SOR, współtworząc grafiki i odpowiadając za zapewnienie obsady lekarskiej".





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Sejmik Województwa poinformował również, że Kacprzyk w Szpitalu Bródnowskim zarabiał 350 zł za godzinę, czyli o 50 zł więcej niż lekarze na podobnych stanowiskach. "Wyższa o 50 zł stawka wynikała z dodatkowej odpowiedzialności za organizację pracy oddziału" - przekazano w komunikacie. Poza tym miał on otrzymywać również ryczałt w wysokości 25 tys. zł za obowiązki koordynatora.

Lekarz zwrócił 80 tys. zł na konto szpitala

Nie podano informacji ile w sumie zarobił w tym czasie Kacprzyk.

Telewizja TVN24 ustaliła jednak, że lekarz przepracował w Szpitalu Bródnowskim 732 godziny. Oznacza to, że licząc dodatek za pełnienie funkcji koordynatora, Kacprzyk zarobiłby ponad 350 tys. złotych.





"11 czerwca 2026 r. lek. Dawid Kacprzyk zaprzestał realizacji umowy. Pięć dni później, 16 czerwca, wystawił faktury korygujące na kwotę 108 600 zł i przekazał na konto szpitala 80 tys. zł" - przekazał w komunikacie Sejmik.

Afera w Szpitalu Południowym. Duże pieniądze i fikcyjne dyżury w tle

Dawid Kacprzyk oprócz pracy w Szpitalu Bródnowskim był również koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym oraz radnym dzielnicy Ursus z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

W ostatnich tygodniach na jaw wyszło, że w ubiegłym roku niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji zarobił 1,6 mln zł, a dodatkowo wielokrotnie opuszczał miejsce pracy, by występować w telewizji czy brać udział w wydarzeniach politycznych. W związku z tym trwa również wyjaśnianie kulis jego pracy w Szpitalu Południowym. Miał on już zwrócić część pieniędzy placówce, ale ta nie przyjęła przelewu.

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W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie - nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi m.in. o naruszenia zasad triażu (segregacji pacjentów - red.) przy klasyfikacji pacjentów SOR-u.

Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Trwają kontrole w szpitalach prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także PIP.