Bruksela bierze się za plastikowe odpady, aktualizując przepisy z lat 90. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (dalej: PPWR) weszło w życie 11 lutego 2025 roku, a stosowane będzie od 12 sierpnia 2026 roku. To wtedy ruszy stopniowe wycofywanie jednorazowych formatów opakowań, które docelowo znikną w 2030 roku.

Pierwsze przepisy jednak będą skierowane głównie do producentów. Chodzi o zakaz szkodliwych substancji PFAS w opakowaniach mających kontakt z żywnością (powyżej określonych progów), obowiązek wystawiania deklaracji zgodności dla każdego rodzaju opakowania oraz zasadę minimalizacji, czyli ograniczania masy, objętości i zbędnych warstw opakowań.

Unia ogranicza plastikowe jednorazówki

Rozporządzenie PPWR zakłada, że do 2030 roku jednorazowe opakowania mają być wycofane wszędzie tam, gdzie da się je zastąpić bardziej zrównoważonymi alternatywami albo gdy są po prostu zbędne. To jednak tylko jeden z elementów regulacji, która obejmuje:

gospodarkę odpadami opakowaniowymi

regulacje dotyczące produkcji, składu oraz możliwości recyklingu opakowań wprowadzanych na unijny rynek

każdy rodzaj odpadów opakowaniowych, nie tylko jednorazowe formaty

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Powody, dla których Komisja Europejska sięgnęła po te przepisy, widać w oficjalnych statystykach. W 2022 roku przeciętny mieszkaniec Unii wygenerował 186,5 kg odpadów opakowaniowych. Same opakowania odpowiadają za blisko 40 proc. zużycia plastiku na starym kontynencie. Nowe przepisy mają zmniejszyć ilość opakowań o 5 proc. do 2030 roku, o 10 proc. do 2035 roku i o 15 proc. do 2040 roku.

Opakowania, które znikną w 2030 roku

Od 1 stycznia 2030 roku zacznie obowiązywać zakaz stosowania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych w sektorze hotelarskim, restauracyjnym i cateringowym (HORECA). Na liście znalazły się:

sosy i przyprawy w plastikowych saszetkach oraz miniaturowe kubeczki z ketchupem, majonezem czy musztardą, a także sól i pieprz

dodatki śniadaniowe takie jak dżem, miód albo masło w jednorazowych pojemniczkach, popularne w restauracjach hotelowych

sticki z cukrem (zakaz dotyczy formatów z tworzyw sztucznych; opakowania papierowe z zawartością plastiku do 5 proc. są spod niego wyłączone)

kosmetyki hotelowe , takie jak miniaturowe szampony czy żele pod prysznic, tradycyjnie zostawiane dla hotelowych gości w łazienkach

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Nowe restrykcje dotyczą przede wszystkim konsumpcji na miejscu (jeżeli mowa o gastronomii). W związku z tym jedzenie na wynos lub z dostawą do domu nadal będzie mogło zawierać sosy czy inne dodatki w jednorazowych plastikowych pojemnikach. Priorytetem w tym przypadku zostaje higiena oraz bezpieczeństwo transportu żywności.

Za złamanie przepisów grożą kary

W rozporządzeniu PPWR wspomniano, że za naruszenia art. 24-29 grożą administracyjne kary pieniężne ustalane przez państwa członkowskie. Same zasady ich wymierzania mają zostać określone do 12 lutego 2027 roku. W Polsce nadzór nad przestrzeganiem nowych przepisów najpewniej będą sprawować organy kontrolne: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska czy Inspekcja Handlowa.

red. / polsatnews.pl