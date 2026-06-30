Alarm na pokładzie maszyny LOT. Izrael poderwał myśliwce
"Kilka izraelskich myśliwców zostało wysłanych do eskorty lotu komercyjnego z Warszawy do Tel Awiwu" - przekazał we wtorek "Times of Israel". Chodzi o samolot linii LOT, który zmierzał w kierunku lotniska Ben Guriona.
Zgodnie z informacjami stacji CGTN, poderwane zostały dwa myśliwce Sił Powietrznych Izraela. Miały one interweniować w związku z samolotem pasażerskim linii LOT, który leciał z Warszawy na lotnisko Ben Guriona.
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Myśliwce zostały poderwane po tym, jak wojsko otrzymało informację o utracie łączności z samolotem. Jak pisze "Times of Israel", chodzi o jednostkę linii LOT Polish Airlines, obsługiwaną przez bułgarską Electra Airways.
Utracono kontakt z samolotem z Warszawy. Izrael poderwał myśliwce
Według portalu JFeed pilot miał przez pomyłkę uruchomić w kokpicie sygnał oznaczający porwanie samolotu, a chwilę później przekazać, że alarm był fałszywy.
Mimo to izraelskie służby uruchomiły procedury bezpieczeństwa. Poderwane zostały myśliwce, a samolotowi nie pozwolono na lądowanie w Izraelu i nakazano zmianę trasy w kierunku Cypru. "Times of Israel" podaje, że maszyna zawróciła nad Morzem Śródziemnym.
Siły Obronne Izraela poinformowały, że "kontakt z samolotem został przywrócony".
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