Alarm na pokładzie maszyny LOT. Izrael poderwał myśliwce

Zgodnie z informacjami stacji CGTN, poderwane zostały dwa myśliwce Sił Powietrznych Izraela. Miały one interweniować w związku z samolotem pasażerskim linii LOT, który leciał z Warszawy na lotnisko Ben Guriona.

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Myśliwce zostały poderwane po tym, jak wojsko otrzymało informację o utracie łączności z samolotem. Jak pisze "Times of Israel", chodzi o jednostkę linii LOT Polish Airlines, obsługiwaną przez bułgarską Electra Airways.

Utracono kontakt z samolotem z Warszawy. Izrael poderwał myśliwce

Według portalu JFeed pilot miał przez pomyłkę uruchomić w kokpicie sygnał oznaczający porwanie samolotu, a chwilę później przekazać, że alarm był fałszywy.

Mimo to izraelskie służby uruchomiły procedury bezpieczeństwa. Poderwane zostały myśliwce, a samolotowi nie pozwolono na lądowanie w Izraelu i nakazano zmianę trasy w kierunku Cypru. "Times of Israel" podaje, że maszyna zawróciła nad Morzem Śródziemnym.

Siły Obronne Izraela poinformowały, że "kontakt z samolotem został przywrócony".

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