22-letni żołnierz zginął na wschodniej granicy. Jest reakcja Żandarmerii Wojskowej

Polska

Na wschodniej granicy Polski doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł 22-letni żołnierz z jednostki w Koszalinie. Wstępne ustalenia Żandarmerii Wojskowej wykluczają udział osób trzecich. - Z uzyskanych informacji wynika, że zdarzenie nie miało związku z działalnością służbową żołnierza - przekazał rzecznik prasowy OŻW w Lublinie mjr Damian Stanula.

Ramię żołnierza w mundurze polowej z naszywką "ŻANDARMERIA WOJSKOWA MP" i flagą Polski.
Żandarmeria Wojskowa/Zdj. ilustracyjne
Żandarmeria Wojskowa bada okoliczności śmierci żołnierza na wschodniej granicy

Do zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł jeden z żołnierzy pełniących służbę na granicy we wschodniej części kraju, doszło w czwartek około godziny 2:00 - przekazał "Kurier Lubelski". Jak dodano, był to żołnierz z jednej z jednostek z Koszalina.


- Po otrzymaniu informacji na miejsce udał się nasz patrol wraz z grupą dochodzeniowo-śledczą - przekazał rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie mjr Damian Stanula.

 

- Zabezpieczono miejsce zdarzenia, przeprowadzono czynności procesowe oraz dokonano oględzin zwłok - dodał.

Zginął 22-letni żołnierz na wschodniej granicy. Żandarmeria zabrała głos

Rzecznik przekazał, że z uzyskanych informacji wynika, iż zdarzenie nie miało związku z działalnością służbową żołnierza.

 

Wstępne ustalenia wykluczyły udział osób trzecich. Trwają dalsze czynności związane z tym zdarzeniem. Jak poinformowano, zgromadzone materiały zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Lublinie.

 

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Śledztwo zostanie wszczęte w trybie art. 151 Kodeksu karnego (tj. namawianie lub udzielanie pomocy innej osobie w targnięciu się na własne życie) oraz art. 359 Kodeksu karnego (tj. niedopełnienia obowiązku lub przekraczając uprawnienia w zakresie ochrony lub nadzoru nad bronią).

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Michał Blus / mjo / polsatnews.pl
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