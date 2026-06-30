Do zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł jeden z żołnierzy pełniących służbę na granicy we wschodniej części kraju, doszło w czwartek około godziny 2:00 - przekazał "Kurier Lubelski". Jak dodano, był to żołnierz z jednej z jednostek z Koszalina.



- Po otrzymaniu informacji na miejsce udał się nasz patrol wraz z grupą dochodzeniowo-śledczą - przekazał rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie mjr Damian Stanula.

- Zabezpieczono miejsce zdarzenia, przeprowadzono czynności procesowe oraz dokonano oględzin zwłok - dodał.

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Rzecznik przekazał, że z uzyskanych informacji wynika, iż zdarzenie nie miało związku z działalnością służbową żołnierza.

Wstępne ustalenia wykluczyły udział osób trzecich. Trwają dalsze czynności związane z tym zdarzeniem. Jak poinformowano, zgromadzone materiały zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Lublinie.

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Śledztwo zostanie wszczęte w trybie art. 151 Kodeksu karnego (tj. namawianie lub udzielanie pomocy innej osobie w targnięciu się na własne życie) oraz art. 359 Kodeksu karnego (tj. niedopełnienia obowiązku lub przekraczając uprawnienia w zakresie ochrony lub nadzoru nad bronią).