Do rozboju doszło jeszcze pod koniec maja, jednak policjanci z Nysy postanowili podzielić się tą historią dopiero we wtorek. Chodzi o sprawę dwóch młodych mężczyzn w wieku 18 i 20 lat, którzy z maczetami napadli na przechodnia w parku w Głuchołazach w województwie opolskim.

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Mężczyźni zażądali pieniędzy od swojej ofiary. Kiedy okazało się, że 36-latek nie miał przy sobie gotówki ani żadnych innych wartościowych rzeczy, agresorzy zabrali mu papierosy oraz zapalniczkę o łącznej wartości około 30 złotych, a następnie uciekli.

Zamaskowani sprawcy ukradli papierosy i zapalniczkę. Grozi im do 20 lat więzienia

Poszkodowany mężczyzna zgłosił się na policję. Funkcjonariusze od razu zajęli się jego sprawą i przystąpili do zabezpieczania śladów oraz dowodów przestępstwa. Ustalili rysopisy i wizerunki sprawców, a potem rozpoczęli poszukiwania.

Po dwóch dniach od dokonania rozboju młodzi mężczyźni byli już w rękach policji. Jak ustalono, działali oni wspólnie i w porozumieniu. Sąd zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

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Niebawem młodzi napastnicy mogą surowo odpowiedzieć za swoje czyny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym, może trafić do więzienia na okres od trzech do nawet 20 lat.