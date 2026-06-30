20 lat więzienia za 30 złotych. Młodociani sprawcy skusili się na zapalniczkę i papierosy
Nawet 20 lat więzienia grozi 20- oraz 18-latkowi, którzy napadli na przypadkowego przechodnia w parku w Głuchołazach. Młodzi mężczyźni mieli na sobie maski. Swojej ofierze grozili maczetami i zabrali jej papierosy oraz zapalniczkę o łącznej wartości około 30 złotych.
Do rozboju doszło jeszcze pod koniec maja, jednak policjanci z Nysy postanowili podzielić się tą historią dopiero we wtorek. Chodzi o sprawę dwóch młodych mężczyzn w wieku 18 i 20 lat, którzy z maczetami napadli na przechodnia w parku w Głuchołazach w województwie opolskim.
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Mężczyźni zażądali pieniędzy od swojej ofiary. Kiedy okazało się, że 36-latek nie miał przy sobie gotówki ani żadnych innych wartościowych rzeczy, agresorzy zabrali mu papierosy oraz zapalniczkę o łącznej wartości około 30 złotych, a następnie uciekli.
Zamaskowani sprawcy ukradli papierosy i zapalniczkę. Grozi im do 20 lat więzienia
Poszkodowany mężczyzna zgłosił się na policję. Funkcjonariusze od razu zajęli się jego sprawą i przystąpili do zabezpieczania śladów oraz dowodów przestępstwa. Ustalili rysopisy i wizerunki sprawców, a potem rozpoczęli poszukiwania.
Po dwóch dniach od dokonania rozboju młodzi mężczyźni byli już w rękach policji. Jak ustalono, działali oni wspólnie i w porozumieniu. Sąd zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.
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Niebawem młodzi napastnicy mogą surowo odpowiedzieć za swoje czyny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym, może trafić do więzienia na okres od trzech do nawet 20 lat.Czytaj więcej