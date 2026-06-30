13-latek zaatakował rówieśnika nożem. Obaj trafili do szpitala

Polska

W Legnicy 13-letni chłopak ranił nożem swojego rówieśnika. Ofiara trafiła do szpitala, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został zatrzymany przez policjantów, ale - z uwagi na jego stan psychiczny - trafił na obserwację szpitalną.

Niebieskie światła policyjne na dachu radiowozu z napisem POLICJA.
13-latek zaatakował nożem swojego rówieśnika / zdjęcie ilustracyjne

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór na ul. Bielańskiej, po godz. 20:00/.

 

- Jeden z chłopców ranił nożem drugiego, po czym uciekł. 13-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo - przekazała PAP mł. asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Legnica. 13-latek zaatakował rówieśnika nożem

Jak dodała, policjanci w krótkim czasie ustalili tożsamość drugiego 13-latka i go zatrzymali.

 

- Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na diagnostykę - poinformowała.

 

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Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. Mundurowi ustalają wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Jak zaznaczyła mł. asp. Anna Tresa, chodzi o osobę nieletnią, dlatego to sąd rodzinny zdecyduje o dalszych krokach wobec uczestnika zajścia.

 

Policjanci nie przekazali jeszcze dokładnych informacji dotyczących charakteru zdarzenia i jego przebiegu. 

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mbd / polsatnews.pl / PAP
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