Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór na ul. Bielańskiej, po godz. 20:00/.

- Jeden z chłopców ranił nożem drugiego, po czym uciekł. 13-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo - przekazała PAP mł. asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Jak dodała, policjanci w krótkim czasie ustalili tożsamość drugiego 13-latka i go zatrzymali.

- Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na diagnostykę - poinformowała.

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Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. Mundurowi ustalają wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Jak zaznaczyła mł. asp. Anna Tresa, chodzi o osobę nieletnią, dlatego to sąd rodzinny zdecyduje o dalszych krokach wobec uczestnika zajścia.

Policjanci nie przekazali jeszcze dokładnych informacji dotyczących charakteru zdarzenia i jego przebiegu.