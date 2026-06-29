W obecności szefów rządów Polski i Szwecji, Donalda Tuska i Ulfa Kristerssona, podpisana została w poniedziałek umowa na zakup dla polskiej Marynarki Wojennej trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26.

Odbyło się to przy okazji zorganizowanych w Gdyni polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych. Jak zaznaczył premier, jest to historyczna umowa o dużym znaczeniu dla obronności i współpracy między oboma krajami.

Polska i Szwecja podpisały umowę w ramach programu Orka

Polska ma pozyskać trzy okręty podwodne typu A26 klasy Blekinge, budowane przez szwedzki koncern Saab Kockums dla marynarki Szwecji. W listopadzie 2025 r. Szwecja została wybrana na partnera programu Orka, a oba państwa podpisały międzyrządowe porozumienie otwierające drogę do realizacji projektu.

Nowe okręty wyposażone będą w napęd diesel-elektryczny z systemem napędu niezależnego od powietrza (AIP), umożliwiającym wielodniowe pozostawanie w zanurzeniu bez konieczności wynurzania się w celu ładowania akumulatorów. Mają zastąpić wysłużony ORP "Orzeł", obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny Marynarki Wojennej.

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Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030 r., a dwa kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 mld zł. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu oraz przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby. Program przewiduje również współpracę przemysłową Polski i Szwecji.

Tusk podkreślił po konsultacjach, że współpraca między oboma krajami na Bałtyku jakościowo zmieniła sytuację w obszarze bezpieczeństwa. - Będziemy dalej współpracować i mamy ambitne plany, aby projekt Orka był zaledwie etapem, a nie finałem naszej współpracy - dodał szef polskiego rządu.

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- Szwecja jest jednym z najlepiej kooperujących państw w dziedzinie przemysłu obronnego i obrony. Mimo dość świeżego członkostwa w NATO, nasza współpraca na Bałtyku jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa. Podzielamy poglądy na temat sytuacji w całym regionie. Jesteśmy zdeterminowani we wsparciu Ukrainy wobec agresji rosyjskiej - oświadczył Tusk.

Bezpieczeństwo Bałtyku. Polska kupi trzy szwedzkie okręty podwodne A26

- Stosunki polsko-szwedzkie są obecnie najlepsze w całej historii - powiedział następnie premier Szwecji Ulf Kristersson. - Mamy wspólną historię, mamy wspólne Morze Bałtyckie, ale co jeszcze ważniejsze, mamy wspólną przyszłość - podkreślił.

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- Jesteśmy sojusznikami w NATO, jesteśmy partnerami strategicznymi w Unii Europejskiej, jesteśmy sąsiadami na Morzu Bałtyckim. Mamy ogromne kontakty - kontakty między naszymi narodami, jak również między naszymi firmami w obu krajach - mówił premier Szwecji. Zaznaczył, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat obrót handlowy między Polską i Szwecją podwoił się.

Dodał, że podpisanie umów na zakup okrętów podwodnych przez polską armię jest "kamieniem milowym" dla relacji między państwami oraz że zakupy te przyczynią się do "ogromnej siły wojskowej obu naszych krajów".