Upał w polskich górach. Rekordowa temperatura na popularnym wśród turystów szczycie

Polska

Na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy (1603 m n.p.m..), odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów IMGW. Wyniosła 25,7 stopnia Celsjusza - przekazali pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego. To o pół stopnia więcej niż wynosił rekordowy dotychczas pomiar, wykonany w 1982 r.

Widok na górę Śnieżka z budynkiem obserwatorium na szczycie, otoczoną zielenią i chmurami na niebie.
Pixabay/Seaq68
Rekord ciepła na Śnieżce pobity, pracownicy KPN potwierdzili nowy wynik

Jak przekazali w poniedziałek w komunikacie pracownicy KPN, pomiaru dokonano w niedzielę. "Temperatura została odnotowana wczoraj, choć nie pojawiła się w prezentowanych co godzinę odczytach. Dziś, po weryfikacji przez meteorologów, została potwierdzona jako rekordowa" - przekazali.

 

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25,7 stopnia Celsjusza to najwyższa temperatura w historii pomiarów, jaką odczytano w obserwatorium Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Śnieżce.

Rekord ciepła na Śnieżce pobity. Naukowcy nie mają wątpliwości

Jak podali pracownicy KPN, do tej pory rekordem był pomiar z 2 sierpnia 1982 r., kiedy słupek rtęci wskazał 25,2 stopnia Celsjusza.

 

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce to jedna z dwóch takich placówek w Polsce; druga znajduje się w Tatrach na Kasprowym Wierchu. Pomiary meteorologiczne na najwyższym szczycie Karkonoszy prowadzone są nieprzerwanie od niemal 145 lat.

 

Charakterystyczny budynek obserwatorium, składający się z trzech połączonych dysków, powstał w 1974 r., a jego budowa trwała pięć lat. W budynku obserwatorium w części dolnej do 2015 r. działała restauracja, w środkowej i górnej znajduje się obserwatorium.

 

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Tradycja wędrówek po Karkonoskim Parku Narodowym sięga wizyt kuracjuszy w Cieplicach, Świeradowie Zdroju, Jańskich Łaźniach i Łaźniach Libverda.

 

To oni zapoczątkowali pierwsze typowo turystyczne wyprawy w góry po obecnym KPN. Największym ośrodkiem kuracyjnym były Cieplice, stanowiące teraz część Jeleniej Góry.

Karkonosze stały się modne dzięki polskiej królowej

Tradycja przypisuje odkrycie cieplickich źródeł księciu Bolesławowi Wysokiemu w 1175 r. W 1687 r. cieplicki zdrój odwiedziła królowa Maria Kazimiera Sobieska. To sprawiło, że pobyt w tym kurorcie zaczął być bardzo modny.

 

Karkonoski Park Narodowy jest jednostką sektora finansów publicznych; 17 proc. jego budżetu ogólnego pochodzi z budżetu państwa. Około 35 proc. stanowią przychody własne z opłat za wstęp oraz udostępnianie parku i ekspozycji.

 

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Niemal połowę kosztów działalności pokrywają dotacje pozabudżetowe – głównie z Unii Europejskiej, ale również z krajowych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszu Leśnego.

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Mateusz Balcerek / polsatnews.pl / PAP
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