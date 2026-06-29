Tyle zarobią rezydenci od 1 lipca. Ministerstwo podało stawki

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

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Zgodnie z nowymi przepisami, wynagrodzenie zasadnicze rezydentów w dziedzinach uznanych za priorytetowe (to m.in. anestezjologia, chirurgia ogólna, pediatria, psychiatria czy medycyna rodzinna) wyniesie 11 654,76 zł brutto miesięcznie w pierwszych dwóch latach szkolenia oraz 12 714,29 zł po tym okresie. W przypadku pozostałych specjalizacji będzie to odpowiednio 10 595,24 zł oraz 10 913,10 zł.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło zarobki rezydentów od 1 lipca

MZ wskazało, że konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z przepisów dotyczących minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, które wiążą pensje m.in. lekarzy bez specjalizacji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

W 2026 r. podstawa ta wynosi dokładnie 10 595,24 zł. Jak wyjaśniono w projekcie, ustalenie nowych wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów nastąpi w oparciu o zwiększenie najniższego wynagrodzenia lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach szkolenia w oparciu o przepisy ustawy.

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Nowe stawki wynagrodzeń rezydentów wyliczono na podstawie najniższej pensji przysługującej lekarzowi odbywającemu specjalizację w "zwykłej" dziedzinie w pierwszych dwóch latach szkolenia.

Zarobki rezydentów różnią się w zależności od stażu i specjalizacji

Kwota ta stanowi punkt wyjścia dla dalszych wyliczeń. Pozostałe wynagrodzenia będą ustalane z jej wykorzystaniem, przy zastosowaniu odpowiednich mnożników. Ich wysokość zależy od roku odbywania specjalizacji oraz tego, czy dana dziedzina została uznana za priorytetową.

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Rozporządzenie reguluje również sytuację lekarzy dentystów, którzy rozpoczęli szkolenie w dziedzinie ortodoncji przed 1 lipca 2020 r. Zachowają oni prawo do wynagrodzenia w wyższej wysokości, przewidzianej dla dziedzin priorytetowych, aż do momentu zakończenia szkolenia.