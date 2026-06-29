W poniedziałek w Gdyni szefowie rządów Polski i Szwecji podpisali umowę, w wyniku której Marynarka Wojenna wzbogaci się o trzy okręty podwodne A26. Podczas wystąpienia premier Tusk zwrócił uwagę na nieoczywiste prezenty, jakie otrzymał od Ulfa Kristerssona, szefa rządu Szwecji.

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- To jest jeden z prezentów, jaki dostałem od Ulfa, od pana premiera, dla moich wnuków i wnuczek. Dostałem dla każdej z nich i każdego z nich po książce szwedzkiej w języku polskim. Dla najmłodszej to jest Pippi Langstrump, oczywiście po naszemu Fizia Pończoszanka, choć wszyscy w Polsce mówią Pippi - prezentował premier.

Nietypowy prezent dla Donald Tuska. "Podkreśla charakter naszej współpracy"

Donald Tusk stwierdził, że charakter podarunków odzwierciedla długofalowe perspektywy polsko-szwedzkiego partnerstwa.

- Dziękuję bardzo za pamięć i to też podkreśla charakter naszej współpracy i naszych umów, o tym, że myślimy o przyszłych pokoleniach. Robimy to także dla naszych dzieci i wnuków, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie, były obszarem pokoju bezpieczeństwa - powiedział Donald Tusk.

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- Zarówno program Orka, jak i wasze decyzje inwestycyjne dotyczące choćby zakupu naszego okrętu "Ratownika", także zakup przez Szwecję Piorunów. To wszystko pokazuje, że staliśmy się równymi partnerami w tych przedsięwzięciach, i handlowymi, i militarnymi - stwierdził szef rządu.

Szwedzkie okręty podwodne dla polskiej Marynarki Wojennej

Na mocy zatwierdzonej w Gdyni w poniedziałek umowy Polska ma pozyskać trzy okręty podwodne typu A26 klasy Blekinge, budowane przez szwedzki koncern Saab Kockums. Nowe okręty wyposażone będą w napęd diesel-elektryczny z systemem napędu niezależnego od powietrza (AIP), umożliwiającym wielodniowe pozostawanie w zanurzeniu bez konieczności wynurzania się w celu ładowania akumulatorów.

Szwedzkie okręty zastąpią wysłużony ORP "Orzeł", obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny Marynarki Wojennej. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030 r., a dwa kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 mld zł.