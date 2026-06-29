W poniedziałek policja przekazała apel o zachowanie czujności nad wodą.

"Woda to żywioł - chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie" - przypomnieli funkcjonariusze.

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Tragiczna niedziela w Polsce. Policja publikuje apel

Według policyjnych danych w niedzielę 28 czerwca nad polskimi wodami życie straciło 17 osób. To najtragiczniejszy pod tym kątem dzień czerwca - w pozostałe dni doszło łącznie do 39 utonięć. Najwięcej - po 4 ofiary śmiertelne - odnotowano w statystykach 20,23 i 27 czerwca.

Łącznie w czerwcu 2026 roku utonęło w Polsce 56 osób. Według policyjnych danych, w 2025 roku utonięcia były przyczyną śmierci 292 osób. Statystyki utonięć w ostatnich latach wskazują na tendencję spadkową - w 2024 roku utonęły 444 osoby, w 2023 r. było to 450 osób, a w 2022 r. 419 osób.

Utonął, ratując dzieci. Tragedia w Międzywodziu

Ostrzeżenie meteorologiczne III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

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Jedna z niedzielnych tragedii miała miejsce w niedzielę po południu w Międzywodziu. Ratownicy WOPR oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) zostali wezwani na pomoc do tonących osób. Wstępne ustalenia policji wskazują, że 42-latek znalazł się w niebezpieczeństwie po tym, jak wbiegł do wody, aby uratować dwoje własnych dzieci.

Według wyjaśnień policji, dzieciom nic się nie stało, ale mężczyzna znalazł się pod wodą i mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować.