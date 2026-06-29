"Od 24 czerwca odnotowano około 1000 dodatkowych zgonów (dane nieskonsolidowane) w porównaniu do liczby zgonów odnotowanej w poprzednich miesiącach" - przekazała w niedzielnym komunikacie francuska agencja zdrowia publicznego, cytowana przez Politico.

Francja. Fala upałów zebrała śmiertelne żniwo

Agencja podkreśliła, że "wzrost (liczby zgonów - red.) obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, co podkreśla fakt, że skutki fal upałów mogą dotknąć całą populację". "Niemniej jednak 85 procent odnotowanych zgonów dotyczy osób w wieku 65 lat i starszych" - napisano, dodając, że są to "dane wstępne, które zaniżają całkowitą liczbę zgonów".

ZOBACZ: Tropikalna noc w Skandynawii. W Europie pada rekord za rekordem

W sobotę tragiczne doniesienia przekazał z kolei szef francuskiego resortu spraw wewnętrznych Laurent Nunez. Przedstawiciel rządu poinformował, że od 18 czerwca w kraju utonęły 74 osoby. Polityk również podkreślił związek fali upałów z odnotowanymi zgonami. Większość ofiar zmarła podczas kąpieli w akwenach niestrzeżonych, jednak do utonięć dochodziło także w prywatnych basenach.

Około tysiąc nadmiarowych zgonów we Francji. Władze podkreślają związek z upałami

Kilka dni przed tymi informacjami ogłoszono, że we Francji padły najwyższe temperatury w historii pomiarów w tym kraju. We wtorek w Bordeaux, w południowo-zachodniej części państwa, termometr pokazał 44,6 st. C. Jak podaje Politico, ze względu na sytuację w szpitalach, które szczególnie w rejonie paryskim są bliskie przepełnienia, we Francji odwołano lub przełożono niektóre wydarzenia.

ZOBACZ: "Cichy zabójca" uderzył w Europę. WHO podało niepokojące dane

W następstwie ekstremalnie wysokich temperatur Francja zmagała się z przerwami w dostawach prądu i utrudnieniami w funkcjonowaniu transportu publicznego. W wielu miastach ze względów bezpieczeństwa zamykano szkoły. Odroczono także niektóre egzaminy ustne maturzystów. Z kolei w Paryżu przez kilka dni obowiązywał zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, tymczasowo zamknięto wieżę Eiffla dla zwiedzających, a godziny otwarcia Luwru zostały skrócone.