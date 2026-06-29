Strzelanina w Niemczech. Nowe informacje o sprawcy

Świat

Prawdopodobnym motywem sprawcy strzelaniny spod Hamburga był spór dotyczący opieki nad jego dzieckiem - poinformowała w poniedziałek niemiecka policja. Sprawca to urodzony w Niemczech mężczyzna pochodzący z okolic Hanoweru. Ma tureckie korzenie.

Grupa policjantów i ratowników medycznych w miejscu zdarzenia z samochodami policyjnymi i karetkami w tle.
PAP/EPA/Fabian Hoefig
Strzelanina pod Hamburgiem. Nowe informacje o sprawcy

Sześć osób zginęło, a kilka zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w poniedziałek w ośrodku młodzieżowym w mieście Stade.

 

Miejscowość ta położona jest w landzie Dolna Saksonia, około 40 km na zachód od Hamburga. Mieszka w nim niespełna 50 tys. osób.

 

Służby zatrzymały po krótkim pościgu dwóch podejrzanych, w tym domniemanego sprawcę strzelaniny. Rola drugiego mężczyzny jest wyjaśniana. Policja nie podała innych szczegółów dotyczących zatrzymanych.

Strzelanina pod Hamburgiem. Policja o motywach sprawcy

Miejsce tragedii jest wciąż odgrodzone policyjnymi taśmami. Policja zakomunikowała, że zagrożenie dla mieszkańców minęło. 

 

Zgodnie z informacjami policji domniemany sprawca ma 45 lat, pochodzi z okolic Hanoweru. Urodził się w Niemczech i ma tureckie korzenie.

 

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Motywem zbrodni był prawdopodobnie spór o prawo do opieki nad dzieckiem. Sprawca miał w ośrodku umówione spotkanie dotyczące opieki nad swoją trzymiesięczną córką. 

Wszystkie ofiary były powiązane z lokalnym ośrodkiem dla młodzieży

Służby wciąż nie przekazały, jaką bronią posługiwał się napastnik i czy miał na nią pozwolenie. 

 

Wszystkie ofiary śmiertelne były związane z ośrodkiem młodzieżowym - przekazała policja.

 

Służby wciąż ustalają szczegóły zbrodni. Lokalna policja apeluje, by zgłaszały się osoby, które mają informacje na temat tego zdarzenia.

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl / PAP
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