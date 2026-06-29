Strzelanina pod Hamburgiem, pięć osób nie żyje. Tragiczne wydarzenia w Niemczech
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Pięć osób nie żyje w wyniku strzelaniny do której doszło w niemieckim mieście Stade w Dolnej Saksonii, nieopodal Hamburga. Sprawca został zatrzymany. Według nieoficjalnych informacji miejscem zbrodni był ośrodek młodzieżowy.
Policja przekazała, że motywy sprawcy są do tej pory nieznane. Miejscowość Stade położona jest w landzie Dolna Saksonia, ok. 40 km na zachód od Hamburga.
Informację o pięciu ofiarach śmiertelnych jako pierwsze podały lokalny nadawca publiczny NDR i tabloid Bild. Według nieoficjalnych doniesień, strzelanina miała miejsce w ośrodku młodzieżowym.
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