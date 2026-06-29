Strzelanina pod Hamburgiem, pięć osób nie żyje. Tragiczne wydarzenia w Niemczech

Świat

Pięć osób nie żyje w wyniku strzelaniny do której doszło w niemieckim mieście Stade w Dolnej Saksonii, nieopodal Hamburga. Sprawca został zatrzymany. Według nieoficjalnych informacji miejscem zbrodni był ośrodek młodzieżowy.

Strzelanina pod Hamburgiem. Pięć osób nie żyje, ujęto sprawcę

 

Policja przekazała, że motywy sprawcy są do tej pory nieznane. Miejscowość Stade położona jest w landzie Dolna Saksonia, ok. 40 km na zachód od Hamburga.

 

Informację o pięciu ofiarach śmiertelnych jako pierwsze podały lokalny nadawca publiczny NDR i tabloid Bild. Według nieoficjalnych doniesień, strzelanina miała miejsce w ośrodku młodzieżowym.

 

Wkrótce więcej informacji...

Jakub Pogorzelski / ag / polsatnews.pl
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