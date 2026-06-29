Policja przekazała, że motywy sprawcy są do tej pory nieznane. Miejscowość Stade położona jest w landzie Dolna Saksonia, ok. 40 km na zachód od Hamburga.

Informację o pięciu ofiarach śmiertelnych jako pierwsze podały lokalny nadawca publiczny NDR i tabloid Bild. Według nieoficjalnych doniesień, strzelanina miała miejsce w ośrodku młodzieżowym.

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