Historyk i socjolog Adam Leszczyński stwierdził w "Najważniejszych pytaniach", że na bieżący kryzys w relacjach polsko-ukraińskich złożyło się wiele elementów, zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej, ale też ingerencja rosyjska.

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- Propaganda, te zabiegi socjotechniczne najlepiej działają, kiedy się zaczepiają o autentyczne emocje i wtedy można je podgrzać i wykorzystać politycznie. To próbowali robić Rosjanie od 2014 roku konsekwentnie i z bardzo dużym uporem. (…) Wołyń był tylko elementem tego procesu - powiedział Leszczyński.

- Na tym próbujemy budować niechęć wzajemną, przy czym Rosjanie to prowadzili także po stronie ukraińskiej - wyjaśnił mechanizmy działania kremlowskiej propagandy ekspert.

Adam Leszczyński: Edukacja o Wołyniu na Ukrainie "nieprzesadnie dobra"

Dyrektor Instytutu Narutowicza zwrócił uwagę, że w Ukrainie na aktualne postawy złożyły się dwa ważne czynniki - tendencje nacjonalistyczne towarzyszące wybuchowi każdej wojny, ale też braki w edukacji szkolnej o zbrodniczej działalności Ukraińskiej Powstańczej Armii.

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- W stanie wojny zawsze nastroje nacjonalistyczne rosną w siłę, to jest zrozumiałe. Ludzie czują się atakowani, zagrożeni, w związku z tym bardziej przywiązują się do takich twardych, nacjonalistycznych postaw. To jest psychologicznie zrozumiałe - powiedział ekspert.

- Po stronie ukraińskiej edukacja na temat tego, co się wydarzyło na Wołyniu, była nieprzesadnie dobra. Bardzo często ludzie na Ukrainie albo nie wiedzą, co się wydarzyło, albo uważają, że to było marginalne, albo uważają, że jeżeli dochodziło do jakichś zbrodni, to jedni zabijali, drudzy zabijali i w sumie wychodzi na to, że takie były czasy - stwierdził Leszczyński.

Polsko-ukraiński spór o UPA. "Sytuacja, która czeka na to, żeby ją ktoś podpalił"

Ekspert zwrócił uwagę, że przez wiele lat wyjaśnienie kwestii przeszłości w relacjach polsko-ukraińskich nie było dla Warszawy priorytetem ze względu na pragmatyczny charakter doraźnych zabiegów politycznych.

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- Stanowisko naszych kolejnych rządów było takie, żeby tej sprawy nie ruszać, ponieważ były zawsze ważniejsze i bardziej strategiczne, aktualne sprawy w kwestii porozumienia z Ukrainą. w związku z tym kwestia wołyńska zawsze pozostawała gdzieś w tle - powiedział Adam Leszczyński, zwracając uwagę, że w rezultacie wybuch kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich był kwestią czasu.

- Były takie ciągnące się, tlące się konflikty, takie jak sprawa ekshumacji, do których długo nie można było dojść ze względu na opór naszych partnerów. I to jest taka sytuacja, która czeka na to, żeby ją ktoś podpalił. W pewnym momencie to zapłonęło - ocenił historyk.

Różnice w postrzeganiu UPA w Polsce i w Ukrainie

Do kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich doszło po tym, jak Wołodymyr Zełenski pod koniec maja zdecydował, by jednej z elitarnych jednostek nadać imię "Bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego.

Ukraińska Powstańcza Armia pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. Według polskich historyków, w lipcu 1943 r. oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.

Polska uznaje zbrodnie popełnione na ludności polskiej za ludobójstwo, natomiast wielu ukraińskich historyków i polityków interpretuje je jako element szerszego konfliktu polsko-ukraińskiego, za który odpowiedzialność ponosiły obie strony. Jednocześnie w ukraińskiej pamięci historycznej OUN i UPA są często postrzegane jako symbole walki o niepodległość oraz powojennego oporu przeciwko Związkowi Sowieckiemu.