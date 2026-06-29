Średnia temperatura czerwca wyniosła 19,5 st. C, o 4,1 st. więcej niż w obowiązującym międzynarodowo okresem referencyjnym 1961-1990.

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Jak poinformowała we wstępnej analizie Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD), tegoroczny czerwiec był drugim najcieplejszym od początku pomiarów. Cieplej było jedynie w analogicznym miesiącu w 2019 roku, kiedy średnia temperatura wyniosła 19,8 st. C.

Ekstremalne upały w Niemczech. Termometry wskazały prawie 42 stopnie

Według DWD, pierwszy meteorologiczny miesiąc lata cechowały silne kontrasty temperatur. W ostatnim czasie Niemcy, a przede wszystkim zachodnią część kraju, nawiedziła fala upałów "z ekstremalnie gorącym i wilgotnym powietrzem z południowych rejonów". Nad Górnym Renem było od 8 do 10 bardzo gorących dni z temperaturą maksymalną 35 stopni lub wyższą.

W sobotę granicę 40 st. C przekroczono w Niemczech na 46 stacjach meteorologicznych. Rekord najwyższej temperatury padł jednak dzień później. W niedzielę w Neissemuende-Coschen w Brandenburgii, niedaleko granicy z Polską, termometry pokazały 41,7 st. C.

Dane DWD pokazują, że tegoroczny czerwiec był wyraźnie bardziej suchy niż w wieloletniej średniej. Zarejestrowano około 66 litrów na metr kwadratowy, podczas gdy w okresie referencyjnym było to 85. Ponadto opady rozłożyły się nierównomiernie. Na obrzeżach Alp i na północnym zachodzie spadło od 120 do 180 litrów na metr kwadratowy, natomiast w aglomeracji berlińskiej było to jedynie od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy.

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Niemcy ociepliły się w porównaniu z epoką przedprzemysłową już o 2,5 stopnia Celsjusza, czyli szybciej niż wynosi średnia światowa - wskazała DWD.

Jak podkreśliła agencja dpa, bez wpływu zmian klimatu fala upałów w Niemczech o takiej sile byłaby niemal niemożliwa. Naukowcy z World Weather Attribution (WWA) ocenili, że temperatury o tej porze roku 50 lat temu byłyby w Europie Zachodniej i Środkowej "praktycznie niemożliwe".

Rekord za rekordem. Historyczna fala upałów w Europie

Niemcy nie są jedynym krajem, który zmaga się z falą ekstremalnych upałów. Jak przekazała w poniedziałek agencja AFP, rekord ciepła padł m.in. na Słowacji. W miejscowości Muzla nieopodal granicy z Węgrami termometry wskazały aż 40,5 st. C. Do tej pory za rekordowy uznawano 2007 rok, kiedy odnotowano 40,3 st. C.

W niedzielę rekord ciepła padł natomiast w Czechach. Stacja meteorologiczna w Doksanach odnotowała aż 41,1 st. C. "Temperatury nadal rosną, więc nie jest to ostateczne maksimum" - przestrzegł lokalny instytut meteorologiczny.

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W duńskim Oedum odnotowano w sobotę po południu 37 st. C, co - jak pisze AFP - jest najwyższą temperaturą dla czerwca w historii krajowych pomiarów. Wcześniej instytut meteorologiczny DMI poinformował, że z piątku na sobotę odnotowało najcieplejszą czerwcową noc w historii pomiarów. Noce tropikalne są niezwykle rzadkie w Skandynawii.

Rekordowe upały zaobserwowano także w Polsce. W niedzielę rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek przekazała Polsat News, że w Słubicach termometry wskazały 40,5 st. C. Chwilę wcześniej za rekordową uznawano temperaturę odnotowaną w Toruniu, gdzie było 40,3 st. C. Na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy, odnotowano z kolei rekordowe 25,7 st. C.